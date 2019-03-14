亞馬遜AWS雲創孵化器 進駐臺北創新實驗室

2019-03-14 07:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



臺北創新實驗室表示，在輔導新創團隊過程中發現，當前創新創業使用雲服務的機率越來越大，雲服務的利用對新創事業的發展也越來越重要，在亞馬遜旗下雲端運算AWS（Amazon Web Services）的鼎力支持下，2019年正式推出「雲創孵化器」，持續為台灣新創團隊增加雲實力。

「雲創孵化器」邀請進駐的企業，以新創事業為主，而AWS對新創事業的扶持最為積極，也有多項資源是針對新創事業設置，AWS將會提供龐大的資源給經核定進駐的新創團隊，包括雲服務的使用額度，專業顧問師的諮詢，以及全球合作夥伴的資源鏈結。台北創新實驗室也將從此躋身「雲」加速器，提供進駐團隊更大更多的輔導資源。

此次，臺北創新實驗室開辦「雲創孵化器」，能夠獲得AWS的支持，主要原因也正是因為台北創新實驗室育成輔導新創團隊的成果。

臺北創新實驗室係2016年7月，由中華民國股權投資協會經由公開投標的過程，自臺北市產發局手中承租。歷經兩年半的經營，已初具成果。