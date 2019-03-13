廣隆擴大越南廠鉛酸電池產能布局 建越南第11座工廠

2019-03-13 22:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



鉛酸電池大廠廣隆（1537）擴大越南廠鉛酸電池產能布局，今年規劃投入500至700萬美元，興建越南第11座工廠，第3季動工，預估越南廠電池總產能可再增加約一成，因應外銷及越南內銷日系機車廠訂單需求。

廣隆表示，為長期的營運發展需求，持續增加在越南廠的產能，斥資500至700萬美元 (約新台幣1.5億至2億元)，繼去年完成加入投產的第10座工廠，再新添一座，將在第3季動工、最快2020年下半年完工，維持產能年增一成作為內外銷訂單的出貨支撐，其中，八成是台灣接單出口，二成為越南市場的內銷。

去年第4季起，廣隆每月出貨給日系客戶的機車用啟停電池每月的數量達10萬顆，供應三款機車使用，目標至今年底將可增加至每月出貨量上看15萬顆，有助業績成長的動能，在受惠今年總產能可以增加開出預計一成，足以因應外銷及內銷越南市場的成長。

廣隆指出，越南市場成長快速，一方面來自日系機車在啟停電池持續增加，另一方面是越南市場的電信標案潛力大，看好兩塊市場可穩定成長；全球市場市場則以中小型UPS密閉式鉛酸蓄電池，作為開拓海外市場的主力。

去年廣隆營收84.9億元，年增9.2%；前三季每股純益9.61元，優於2017年的8.14元。法人認為，受惠產能增加，營運規模持續擴大，廣隆去年可望連續三年賺逾一個股本。