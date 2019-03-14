創新平台／廢蚵殼變黃金

「別人的阿君是穿西米諾，阮的阿君喂是賣青蚵……。一首「青蚵嫂」唱出台灣西南沿海蚵農的心聲，刻劃出蚵農的辛苦，而隨處丟棄的牡蠣殼也成為西南沿海的特有「景觀」。隨著循環經濟議題夯，全球皆積極發掘新資源或尋找新生產模式，工研院團隊抱持「使命必達」的心態，將牡蠣殼中的碳酸鈣純化、提煉出來應用在藥物賦形劑上，價值由每公斤10元翻轉到上看500元，成功讓「廢棄物升級為寶物」，商機無限大。 工研院與台糖合作，從廢棄牡蠣殼提煉碳酸鈣再利用，開啟循環商機。圖為工研院院長劉文雄（右）與工研院生醫所所長林啟萬。 工研院／提供 分享 facebook

台灣人愛吃牡蠣，但牡蠣殼卻衍生台灣一年約12萬公噸的廢棄物問題，讓民眾觀感不佳；隨著近年來循環經濟趨勢夯，如何讓廢棄物翻轉為黃金，也成為政府與工研院欲解決的問題。工研院生醫所組長許振霖表示，過去碳酸鈣都是從大理石直接磨成粉，但因大理石資源愈來愈少，所以才將腦筋「動」到廢棄牡蠣殼上。

工研院研發團隊的鄭慧玲經理指出，以往牡蠣殼已廣泛運用於改良土質的肥料與飼養動物的飼料產品，但因產值不高且易被取代，因此研發團隊不斷發想「若能將碳酸鈣中的雜質再降低，進而提升純度至食品級與藥品級規格，且讓製程更有效率，在製程優化下，不但可產出高附加價值產品，更是生物循環經濟迴路重要來源。」 故在團隊的努力下，現在牡蠣殼製造技術期望能縮短製造程序達到省能及高效率製造，就能提煉成食品級與藥品級碳酸鈣，產值高且市場大。

談起工研院與台糖的合作緣起，許振霖說，台糖公司本身就設立有生技事業部，跟豬隻、生技、廢棄物都息息相關，數年前台糖研究團隊也委託成功大學進行評估研究，發現牡蠣殼中碳酸鈣除可用於建材填充物及油漆、塑膠膜等應用，還可作為錠劑的賦形劑。根據Research and Markets報告指出，今年全球賦形劑市場預估約新台幣1,920億元，以年複合成長率5.9%推算，2023年將達2,559億元，若以IEK consulting 報告中碳酸鈣占整體賦形劑市場5%計算，估計2023年碳酸鈣市場將達新台幣129億元，也應證了牡蠣殼價值若成功倍翻，簡直「整殼都是寶」。

也由於台糖事業群的取向與團隊技術「不謀而合」，於是在2017年開啟了雙方合作的契機。許振霖指出，剛開始研究團隊僅有四個人，常常為了討論技術或探查場地，三不五時就南來北返，次數不下數十次，在選址與建廠初期，更與建築師、設備廠商業者不斷來回溝通，在專業室研究的技術同仁心中，「簡直比做研究還折磨」。

不過團隊始終抱持著「使命必達」的初衷，就跟提煉牡蠣殼中的碳酸鈣過程一樣，耐心地磨合、再磨合，至2018年底，台糖的第一期建廠工程終於開工動土，預計今年底就可裝機測試完成，未來一年預估將能消化4萬噸的牡蠣殼，實現了將廢棄物升級為黃金的夢想，也真正為循環經濟與環保盡份心力。