策略經營／陳鴻模抓對趨勢 切入美國品牌鏈

南紡總經理陳鴻模抓對市場需求，率公司團隊投入環保紗的研發，成功打入美國品牌供應鏈。 本報系資料庫 分享 facebook 全球服飾品牌採購愈來愈集中化，老牌紡紗廠台南紡織打破傳統，主動找品牌做生意。如今十年有成，南紡成功打入美國通路品牌供應鏈，取得更穩定的訂單跟利潤。

觀察市場風向球

南紡以紡紗起家，位處產業中游。時間拉回到2009年，南紡總經理陳鴻模發現，終端品牌訊息很重要，問題是，南紡位在產業中游，所有的資訊是從下游的織布跟成衣得知，或者是貿易商，不一定都是最新或真實的。

最直接受影響的就是訂單了！

價格是下游廠跟品牌商在談，中游廠沒辦法參與，訂單價格、數量好不好，都是由下游說了算。

有時碰到有心人市場操作，只能認栽，眼睜睜看著獲利被吃掉。

掌握品牌最新訊息，才能掌握市場趨勢跟訂單價格。

陳鴻模想要跳下來跟品牌商談生意，於是開始利用各種機會、場合，努力敲開品牌商的大門。

「不是敲敲門，你就可以進去，」陳鴻模指出，一個品牌商可能有多個副品牌跟產品，分組眾多，想要遇到對的人，還要彼此看對眼，是需要花很長的時間。現在回想起來，過程中也是靠點運氣，試過100次，見過100個人，可能才會有一個機會。

有時候是生意場合，有時是國外展覽和國際會議遇到，就這樣慢慢跟品牌搭上線。

投入環保紗研發

有次，大概是五、六年前，一位做服裝材料的朋友要到歐洲參展，陳鴻模買了機票，跟同事一起飛過去幫忙。

「兩三天下來得到很多訊息，」他和許多廠商交換名片，觀察市場趨勢。「品牌趨勢已經出來，就是環保，雖然還不明顯，但有人已經提出一些概念，未來打算要做，」搞清楚市場需求，他回台後找原料，率公司團隊投入環保紗的研發工作。

萬事具備，只欠東風。後來一次的偶然機會下，陳鴻模見到美國通路品牌代表，當對方隨口聊起打算做環保產品時，他立即表示南紡有合適的紗線可以提供，雙方一拍即合。於是，南紡成功打入品牌供應鏈。

近年服飾品牌供應鏈集中化趨勢漸成熟，陳鴻模觀察，這種供應鏈是封閉式，都是由品牌來主導，對品牌來說，這麼做可以更好地控制產品品質，也可以穩定成本。

對供應商來說，彼此之間有競爭，但不會流血競爭，這麼做既可保障合理利潤，也可定期參加品牌會議，掌握流行趨勢。

陳鴻模特別強調，想要擠進去品牌供應鏈名單，並不容易，一旦被發現偷工減料等違規情形，隨時可能會被踢出名單。但只要在名單內，產品成本、利潤就會穩定下來。

隨著品牌增加對公司信任度，也容易取得更多合作機會。目前南紡跟上述美國通路品牌已經合作了五、六年，只要品牌營運持續成長，訂單也跟著成長。