愛家科技男轉創「晨間廚房」 意外拚到股票將上市

2019-03-13 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



就因為想多留點時間給家人，在汽機車模具設計業幹到經理的邱明正，18年前毅然轉換跑道開早午餐店，沒想到全新的消費概念引爆風潮，以「晨間廚房」為品牌的加盟店一間間開，如今在台灣、大陸及馬來西亞都有展店，還計畫上市、上櫃！

青年小額創業不乏其例，像邱明正這種「無心插柳」卻做到全球化布局的恐怕少見。25年前邱明在汽機車模具設計產業工作7年，從一名助理工程師一路做到經理，原本遠景看好，但他認為工作與應酬剝奪掉他與家人共處的時間，於是興起創業想法，這一轉念，讓他投入資金及技術門檻較低的早餐店，但為在市場上走出差異化，他跳脫傳統推出西式早午餐消費概念，結果一發不可收拾，如今變成連鎖品牌。

邱明正開設的「晨間廚房」西式早午餐店從餐食的料理、擺盤、用餐方式到環境氛圍完全採西式消費模式，客人花了5、60元銅板價，就能享受豐富美味的西式早餐，市場接受度極高。

2001年起他在屏東家鄉開第一家早午餐店，至今全國有近400間加盟店，2005年以合資方式在福建廈門地區拓展市場，目前也有近50間店，今年他計畫在馬來西亞展店，更打算上市上櫃。

邱明正表示，他經營的「晨間廚房」原本沒有預設做到這麼大規模，是因為當初設定的新型消費模式，在產品及用餐環境上努力提升，才奠下利基。後來為符合客製化的需求及控管品質，原物料也朝自給自足方向發展，上游有自己的肉品生產廠。

加盟主中曾有一名宅急便司機，接受輔導創業後做得有聲有色，現在擁有6間早午餐店，生活獲得極大的改善。邱明正預估，在台灣的展店數，至少還有一倍的發展空間。