三井LaLaport購物商場進駐台糖湖濱生態園區 27日簽約

2019-03-13 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



日本三井不動產繼台中港Outlet Park之後，確定將再進駐台糖湖濱生態園區，投資近百億元規劃興建LaLaport大型購物商場，台糖預訂本月27日與三井簽約；而三井看好台中市場前景，累計在台中的投資金額將逾120億元。

值得注意的是，受到不景氣及三井台中港Outlet Park去年底開幕營運的影響，台中市大型百貨商場今年前二月業績普遍呈現持平、甚至小幅衰退，未來LaLaport營運後，三井在台灣大道上「東西夾擊」，對台中百貨商場勢必形成更大壓力。

投資金額25億元的三井台中港Outlet Park，是國內第一座臨海型購物中心，引進國際精品、運動、餐飲等品牌，還有可以欣賞海景的摩天輪，去年底營運以來，人氣十足，今年預估人潮目標為800萬人次，年營業額挑戰50億元。

據了解，三井後續不排除到高雄港投資，台灣港務公司正積極爭取三井進駐高雄港亞洲新灣區。

位於台中火車站後方的台中湖濱生態園區，是台糖近年來最大的土地開發案，可招商的土地計有7.7公頃、共5個坵塊，採設定地上權開發，最長為50年，三井不動產取得最優投資人資格後，雙方訂本月27日簽約。

台糖指出，三井目前取得的兩筆土地，位於湖濱生態城的台中產業故事館旁，都是商業區土地，面積近4.4公頃。三井初步規劃將投資興建LaLaport大型購物商場，LaLaport主要以親子型購物中心為定位。

這也將是三井在台灣的第二座LaLaport購物商場，第一座位於南港的購物商場預計2021年開幕營運。

配合台中都會區鐵路高架捷運化，台中市政府近幾年積極推動台中舊市區開發，連同大魯閣新時代廣場、秀泰影城、李方艾美酒店、台中火車站鐵道文化園區等，投資金額累計逾600億元。

另一方面，政府與民間聯手作多，也帶動此區房市「鹹魚翻身」，成為置產熱區。