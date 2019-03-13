親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭台銘槓上微軟
華映大規模裁員
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

寸草不生或笑到往生？從扁迷到韓粉的崛起

普悠瑪通聯錄音檔 交部決議：台鐵兩日內公布

三井LaLaport購物商場進駐台糖湖濱生態園區 27日簽約

2019-03-13 18:07經濟日報 記者宋健生╱即時報導

日本三井不動產繼台中港Outlet Park之後，確定將再進駐台糖湖濱生態園區，投資近百億元規劃興建LaLaport大型購物商場，台糖預訂本月27日與三井簽約；而三井看好台中市場前景，累計在台中的投資金額將逾120億元。

值得注意的是，受到不景氣及三井台中港Outlet Park去年底開幕營運的影響，台中市大型百貨商場今年前二月業績普遍呈現持平、甚至小幅衰退，未來LaLaport營運後，三井在台灣大道上「東西夾擊」，對台中百貨商場勢必形成更大壓力。

投資金額25億元的三井台中港Outlet Park，是國內第一座臨海型購物中心，引進國際精品、運動、餐飲等品牌，還有可以欣賞海景的摩天輪，去年底營運以來，人氣十足，今年預估人潮目標為800萬人次，年營業額挑戰50億元。

據了解，三井後續不排除到高雄港投資，台灣港務公司正積極爭取三井進駐高雄港亞洲新灣區。

位於台中火車站後方的台中湖濱生態園區，是台糖近年來最大的土地開發案，可招商的土地計有7.7公頃、共5個坵塊，採設定地上權開發，最長為50年，三井不動產取得最優投資人資格後，雙方訂本月27日簽約。

台糖指出，三井目前取得的兩筆土地，位於湖濱生態城的台中產業故事館旁，都是商業區土地，面積近4.4公頃。三井初步規劃將投資興建LaLaport大型購物商場，LaLaport主要以親子型購物中心為定位。

這也將是三井在台灣的第二座LaLaport購物商場，第一座位於南港的購物商場預計2021年開幕營運。

配合台中都會區鐵路高架捷運化，台中市政府近幾年積極推動台中舊市區開發，連同大魯閣新時代廣場、秀泰影城、李方艾美酒店、台中火車站鐵道文化園區等，投資金額累計逾600億元。

另一方面，政府與民間聯手作多，也帶動此區房市「鹹魚翻身」，成為置產熱區。

三井台中港Outlet Park開幕後，消費人潮不斷。記者宋健生／攝影
三井台中港Outlet Park開幕後，消費人潮不斷。記者宋健生／攝影
分享
三井台中港Outlet Park是國內首座臨海型購物中心。記者宋健生／攝影
三井台中港Outlet Park是國內首座臨海型購物中心。記者宋健生／攝影
分享
三井LaLaport大型購物商場確定進駐台糖湖濱生態園區。記者宋健生／攝影
三井LaLaport大型購物商場確定進駐台糖湖濱生態園區。記者宋健生／攝影
分享
位於台糖湖濱生態園區的台中產業故事館。記者宋健生／攝影
位於台糖湖濱生態園區的台中產業故事館。記者宋健生／攝影
分享

生態園區台糖
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

模擬飛行到澳洲 華航讓華南國小一圓飛行夢

2019-03-13 17:41

東森集團搶攻房仲 蔡高明任東森房屋董事長

2019-03-13 15:50

台塑集團挺台灣體壇之星 連續第九年贊助逾2.5億元

2019-03-13 15:47

看好烘焙商機 統一再推高人氣卡士達麵包

2019-03-13 15:04

特斯拉價格先降又漲 公平會要求說明

2019-03-13 14:35

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:23

自動駕駛吸引力高 FOCUS再打最高強度鋼材話題

2019-03-13 12:11

看對趨勢創造百億企業 謝金河讚柏文令人刮目相看

2019-03-13 09:45

長榮航拓點 主攻日本線

2019-03-13 00:40

長榮海：今年挑戰機遇並存

2019-03-13 00:40

管理錦囊／傾聽…做對的決策

2019-03-12 23:24

古書今贏／企業聯姻…別撥錯算盤

2019-03-12 23:24

上班卒仔／照子放亮 做好準備

2019-03-12 23:24

智慧經營／詹文全…產險老將 穩字訣打江山

2019-03-12 23:24

長榮夢幻客機 預計明年初開航米蘭

2019-03-12 15:42

岱宇全球代理商 今年有望破30家

2019-03-12 14:45

雲品推「君品Collection」 攻宴會餐飲市場

2019-03-12 14:45

油價走低 長榮：對今年營運加分

2019-03-12 14:45

店租百萬！Superdry極度乾燥東區形象概念門市傳歇業

2019-03-12 14:36

長榮：油價走低對今年營運面是加分效果

2019-03-12 14:14

MAZDA 3首度曝光 直嗆FOCUS

2019-03-12 13:45

長榮航董座林寶水 樂觀看今年航空客運市場

2019-03-12 13:36

三十年風水輪流轉 土地來源也可「無中生有」

2019-03-08 10:04

電商重創 實體鞋店轉型如何砸對錢？逆轉65年首虧損

2019-03-08 09:50

大同十天處分兩地 121億落袋

2019-03-08 02:16

復北案地塊不完整 僅一家投標

2019-03-08 02:16

大同又賣地 興富發51億得標

2019-03-08 02:16

金融業向跨領域人才招手 最愛資工、人文數理第二

2019-03-07 13:41

推動CSR贏得國際肯定 信義房屋獲「年度亞洲最佳報告」獎

2019-03-11 10:00

臺大「財報分析與企業評價」班 優惠只到3月12日

2019-03-06 16:43

專為中高階主管及企業主設計的專業管理課程，臺大精鍊高階管理與實務研習班熱情招生中

2019-03-06 16:42

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

報稅季倒數！五大新制不可不知

2019-03-12 19:05

國巨集團傳整併 強尬日廠

2019-03-13 00:25

CPU大缺貨 衝擊宏碁、華碩

2019-03-13 00:27

5月綜所稅申報5大新規定 會計師教你節稅

2019-03-13 05:52

看對趨勢創造百億企業 謝金河讚柏文令人刮目相看

2019-03-13 09:45

四銀行 100%提列華映呆帳

2019-03-12 23:50

郭董應戰砲轟微軟 「鴻海幾無損失」

2019-03-12 23:32

微軟告鴻海…Android是導火線

2019-03-13 00:51

街口胡亦嘉兼華頓投信CEO「兩邊都管」 顧立雄：不准

2019-03-13 15:09

專利大戰 手機代工廠一條牛最慘被剝三層皮

2019-03-12 20:56

郭台銘：不向霸道者低頭

2019-03-13 00:51

微軟：努力解決與鴻海分歧

2019-03-13 00:51

值班要按工時算加班費 2022年上路

2019-03-13 00:26

挑現金回饋卡3關鍵 別只看趴數

2019-03-13 15:47

影／郭台銘重砲回擊 撕女兒筆記寫文嗆微軟

2019-03-12 20:02

國內首座！台中港離岸風電碼頭完工 即將投入營運

2019-03-12 19:31

安卓專利 為何無端扯上鴻海？

2019-03-12 23:42

報稅季 五大省稅新制報你知

2019-03-12 23:48

高雄蔬果專區違反公平法？ 公平會聯繫全聯、家樂福

2019-03-13 12:31

兩大房貸銀 同聲看穩房市

2019-03-12 23:51

職災保險法提高給付 勞工強制納保

2019-03-13 00:16

香港富邦壽攜陸商 合設公司

2019-03-12 23:35

富邦人壽衝刺網路銷售 跟上潮流

2019-03-12 23:29

還沒雨天就收傘？蘇貞昌下令加強中小企業融資

2019-03-12 19:57

名家觀點／保險業投入FinTech 必要的冒險

2019-03-13 00:38

微軟告鴻海…代工廠淪代罪羔羊

2019-03-13 00:50

台商投資六大區塊 享優稅

2019-03-12 23:24

自動駕駛吸引力高 FOCUS再打最高強度鋼材話題

2019-03-13 12:11

玉山銀品牌價值 台灣No.1

2019-03-12 23:50

職災保險 強制全面納保

2019-03-13 01:00

「不讓股民受損」 郭台銘反抗微軟霸道霸權

2019-03-12 23:27

長榮航拓點 主攻日本線

2019-03-13 00:40

經濟部：麻豆文旦還在開花 沒發現水庫有棄置文旦

2019-03-12 19:31

雙A重量級新品 將亮相

2019-03-13 00:25

國泰金子公司國泰世華銀（中國）行長異動 彭昱興接任

2019-03-12 21:44

超徵的稅從哪來？

2019-03-13 01:32

中華電 推儲能雲物聯網服務

2019-03-12 22:52

景氣差？國銀對中小企業放款餘額 意外大減逾百億元

2019-03-12 19:30

老行庫衝業績 多箭齊發

2019-03-12 23:51

谷月涵加盟寬量國際 與李鴻基合力為台灣資本市場努力

2019-03-13 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top