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挑現金回饋卡3關鍵 別只看趴數

派出所長所內發酒瘋 被基層檢舉遭拔官

小六英語難不難？台北街頭實測的結果是...

2019-03-13 17:29經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

台灣人學習英語的時間很長，但往往卡在不敢說。今年正逢雙語國家元年，來看我們隨機採訪的路人英語程度如何，我們還請來知名Youtuber Catherine擔當一日小老師。

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