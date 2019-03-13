小六英語難不難？台北街頭實測的結果是...

2019-03-13 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



台灣人學習英語的時間很長，但往往卡在不敢說。今年正逢雙語國家元年，來看我們隨機採訪的路人英語程度如何，我們還請來知名Youtuber Catherine擔當一日小老師。