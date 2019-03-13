莊福文教基金會 揪團參加「瀕危動物同學會」
莊福文教基金會將於兒童節（4月4日）號召全民攜家帶眷齊聚六福村，與莊福文教基金會保育大使宥勝一起參加「瀕危動物同學會」，「童」心協力妝扮動物，為瀕危野生動物發聲。
為鼓勵民眾響應「今日不為，明日瀕危」動物保育理念，莊福文教基金會表示，只要至基金會官網認購「瀕危動物同學會」公益行動500元，內含六福村入園（包含 1 名成人及1名12歲以下學童同時入園）及動物裝扮包等，不僅可在六福村全園趴趴走，還可以參加「動物絹印袋著走」、「動物臉妝彩繪」、「動物面具彩繪」、「保育聯展學生證戳章認證」等豐富體驗活動，當日還可跟宥勝一起參加「動物狂歡大遊行」及「世紀動物大合照」。限量號召200組，募得款項將全數作為偏鄉環境教育推廣之用。
眾多科學家認為地球第6次物種大滅絕已經開始了，根據聯合國生物多樣性大會的評估，物種消失速度比正常速度快上千倍，比起昨天，今天又有將近200個物種滅絕，就在台灣人平均每天滑手機2小時當下，超過16個物種正在永遠消失。
有感於全球物種急速滅絕，莊福文教基金會提出「今日不為，明日瀕危」，今年選於兒童節在六福村舉辦「瀕危動物同學會」公益行動，號召大小保育鬥士一起正視動物瀕絕危機。於系列公益活動中，將邀請民眾扮妝一日動物，繪上動物臉妝、戴上動物面具、製作環保動物提袋，萌獸齊發全村趴趴走；於下午2點，宥勝將揪大小萌獸們一同遊行，為野生動物生存權發聲。
六福村創園40年以來，全球瀕危物種犀牛繁育成果傲視全亞洲；並成立新竹縣野生動物救傷中心六福村站，協助新竹縣政府救傷在地野生動物，去年更在熱心民眾的即時通報救傷下，見證罕見石虎出沒新竹縣。為避免物種滅絕憾事不斷發生， 莊福文教基金會每年舉辦各式保育推廣活動呼籲民眾正視動物瀕絕困境，繼每年響應「922世界犀牛日」活動，今年舉辦「瀕危動物同學會」，要與大小朋友們一起挺動物。
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