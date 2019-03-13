莊福文教基金會 揪團參加「瀕危動物同學會」

2019-03-13 17:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



莊福文教基金會將於兒童節（4月4日）號召全民攜家帶眷齊聚六福村，與莊福文教基金會保育大使宥勝一起參加「瀕危動物同學會」，「童」心協力妝扮動物，為瀕危野生動物發聲。

為鼓勵民眾響應「今日不為，明日瀕危」動物保育理念，莊福文教基金會表示，只要至基金會官網認購「瀕危動物同學會」公益行動500元，內含六福村入園（包含 1 名成人及1名12歲以下學童同時入園）及動物裝扮包等，不僅可在六福村全園趴趴走，還可以參加「動物絹印袋著走」、「動物臉妝彩繪」、「動物面具彩繪」、「保育聯展學生證戳章認證」等豐富體驗活動，當日還可跟宥勝一起參加「動物狂歡大遊行」及「世紀動物大合照」。限量號召200組，募得款項將全數作為偏鄉環境教育推廣之用。

眾多科學家認為地球第6次物種大滅絕已經開始了，根據聯合國生物多樣性大會的評估，物種消失速度比正常速度快上千倍，比起昨天，今天又有將近200個物種滅絕，就在台灣人平均每天滑手機2小時當下，超過16個物種正在永遠消失。

有感於全球物種急速滅絕，莊福文教基金會提出「今日不為，明日瀕危」，今年選於兒童節在六福村舉辦「瀕危動物同學會」公益行動，號召大小保育鬥士一起正視動物瀕絕危機。於系列公益活動中，將邀請民眾扮妝一日動物，繪上動物臉妝、戴上動物面具、製作環保動物提袋，萌獸齊發全村趴趴走；於下午2點，宥勝將揪大小萌獸們一同遊行，為野生動物生存權發聲。