LG打造「LG HOME」 展示全系列產品

2019-03-13 17:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



LG於3月12日到13日首度於澳洲雪梨舉辦「第七屆InnoFest」。LG表示，今年以全新型態展示前瞻的LG Home概念，展示全系列產品，藉由體驗型展示活動，強調出LG居家解決方案及其帶來的變革價值。

為因應越來越多消費者希望擁有便利且科技整合的居家空間需求，LG將消費性電子產品重新定義為提供絕佳解決方案的服務，為消費者的日常生活帶來實質效益。

LG表示，旗艦家電系列LG ThinQ、LG SIGNATURE與LG Objet，在 LG Home中扮演核心角色，其家電可無縫連接手機應用程式及雲端，透過資料分析與互連特性，持續進化個人化的使用者體驗，滿足消費者使用需求；有鑑於此，InnoFest APAC也以全新的樣貌與形式呈現。

LG亞洲區代表Steve Song表示，LG深知現今消費者希望擁有個人化的居家解決方案，而非單機式的傳統家電，因此也將開發重心成功轉向家電所提供的服務，「LG Home證明我們在此領域傲視全球，也彰顯LG長期致力為消費者打造美好生活的不變承諾。」