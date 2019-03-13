空氣差 蝦皮打造「抗敏三步驟」兼祭好康

2019-03-13 16:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



蝦皮購物指出，近期隨全台空氣品質下降， 遇上季節交替，「過敏」、「除濕」關鍵字熱搜平均一天更超過400次。蝦皮因應國人需求，打造抗敏三步驟「淨化」、「除螨」、「保養」商品，最低七折起；同時，為響應政府補助節能家電，蝦皮也特闢「MIT節能補助家電專區」91折起。

據綠色和平與空氣品質監測設備商IQAir AirVisual統計，台灣整體PM2.5濃度於全球73個國家中位居第39名。看見國人需求，蝦皮即日起攜手Honeywell、Dyson等大牌強品，打造抗敏三步驟，全面最低57折起；其中，淨化主打每12分鐘換新一次室內空氣的Honeywell抗敏空氣清淨機，下殺57折，只要3,990元。

蝦皮也響應政府補助節能家電，於3月1日至14日期間，攜手聲寶、東元、奇美等台灣品牌，開設MIT節能補助家電專區，精選冷氣機、電冰箱等大型家電，祭出好禮多重送，送貨到府。蝦皮表示，活動開跑至今，買氣已較2月同期成長近八成；其中以兼具淨化、除濕的變頻空調最受歡迎。