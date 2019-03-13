東森集團搶攻房仲 蔡高明任東森房屋董事長

2019-03-13 15:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



東森集團今天宣布，成立31年的東森房屋今年將調整策略，全面整合集團線上線下資源，市占率回至20%，專業經理人也進行調整，將由蔡高明擔任東森房屋新任董事長，原董事長王應傑改任副董事長，另將聘用年輕專業總經理負責經營，「東森房屋」的重振旗鼓，也為東森集團的戰略佈局及線上線下零售整合，讓加盟主店家賺大錢。

東森集團總裁王令麟今天表示，東森過去在線上媒體經營與零售經營，累積了龐大的流量與會員，透過大數據分析與新科技應用，我們將合適的商品與服務，推薦到會員面前﹔2007年全台房仲業，信義房屋第一、東森房屋第二、太平洋第三，未來東森集團也將全面協助東森房屋業績成長，並努力強化東森與加盟主之間伙伴關係，重新擦亮東森房屋招牌、重建東森房屋在消費者心中信賴度，我們不僅要讓東森房屋重返榮耀，更要讓房子賣得出去、錢進得來，店東發大財。