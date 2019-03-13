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侯友宜：考慮彈性開放紅線 校園供夜間停車

2019-03-13 15:48經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市長侯友宜13日於市政會議表示，新北市幅員廣闊、人口眾多，交通建設是施政重點，考慮彈性開放部分紅線區域、校園提供民眾夜間停車，並善用智慧科技管理，讓交通運輸網絡更完善。同時新北市捷運局也表示，預計2022年時，淡海輕軌第一期藍海線、環狀線第一階段及安坑輕軌均已完工通車，完成率可達55％。

侯友宜說明，停車位供給不足，便可考慮在不影響消防通道、公共安全的前提下，彈性開放部分紅線區域供民眾夜間停車，教育局也可以協調各區學校開放校園夜間停車。另外，汽、機車停車格的建置，若能透過智慧科技管理，可望達到更好的使用效率。

新北市捷運局則針對「大眾運輸目標管理與效率治理」，表示去年三環六線建設完成率為44％，目前新北市境內共有淡海、安坑、三鶯、環狀及萬大施工中，預估2022年時，淡海輕軌第一期藍海線、環狀線第一階段及安坑輕軌均已完工通車，完成率可達55％。

對此，侯友宜說，現在是捷運工程的高峰期，最容易造成民怨，要求捷運局要加強管理。目前設定的捷運工程進度只是最低標準，期許「三環三線加三線」計畫能展現效率，提升工程速度，讓捷運網絡早日完成。

新北市交通局力求交通轉型，將新北市打造為以人為本的「智慧城市」，持續推廣e化服務，減少民眾奔波各單位的負擔。侯友宜表示，交通問題與新北市府各局處業務息息相關，尤其交通局與警察局應密切合作，負責交通工程規畫與交通執法，以「行動治理」改善道路瓶頸。

捷運淡海輕軌侯友宜

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