台塑集團挺台灣體壇之星 連續第九年贊助逾2.5億元

2019-03-13 15:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



台塑集團挺台灣體壇之星，旗下由創辦人王永在成立的王詹樣公益信託，致力推廣國內體育發展，從2011年起啟動「台塑燃星計畫」，贊助桌球、網球、撞球、羽球等項目之年輕潛力選手出國參賽經費，今年將邁向第九年，歷年累計贊助選手達254人次，投入金額高達2.5億元，總共獲得266座國際賽冠軍，成績亮眼。

「台塑燃星計畫暨未來之星聯合記者會」今天下午在體育署舉行，台塑企業暨王詹樣公益信託代表諮詢委員王文堯、桃園長庚紀念醫院院長楊政達、教育部體育署副署長林哲宏、中華奧林匹克委員會秘書長沈依婷、中華體育運動總會會長張朝國都親自出席。

王文堯表示，台塑集團總裁王文淵延續創辦人「取之於社會、用之於社會」的理念，依照社會發展需求，積極投入公益活動、回饋社會，不僅推動許多社會公益專案，亦長期支持推動台灣體育運動、培育體壇明日之星，很開心看見選手們逐漸展現培訓成果，這幾年在國際上已經開始有亮眼成績，更多次打破台灣的紀錄，為台灣體壇寫下新的里程碑。

台塑企業從2011年起啟動「台塑燃星計畫」，贊助桌球、網球、撞球、羽球等項目之年輕潛力選手出國參賽經費，汲取國際賽事經驗，同時贊助辦理「台塑盃」網球及撞球等基礎職業賽事，協助年輕有潛力的選手爭取積分，在國際排名上取得一席之地。2012年也推動「台塑未來之星」計畫，贊助選手至國外參加訓練營，在國際級環境中接受訓練，提升實力。