房仲業震撼！王令麟人馬回鍋東森房屋

2019-03-13 14:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



東森集團今（13）日宣布，將由東森國際租賃股份公司董事長蔡高明出任董事長，原董事長王應傑在階段性任務完成後，改任副董事長，另將聘用年輕專業總經理負責經營。

「東森房屋」目前加盟店數220家，未來在東森集團資源導入後，協助加盟店東業績大增二至三成，將重振旗鼓，預計市佔率將回升至20%，也為東森集團的戰略佈局及全面線上線下零售整合，讓加盟主店家「賺大錢」。

東森房屋成立迄今31年，原為直營品牌「力霸房屋」，力霸房屋是東森集團總裁王令麟眾多事業版圖中第1個創立的事業，市占率達25%，2006年正式更換為「東森房屋」招牌商標，轉為加盟體系品牌招商，2008年由王應傑出任董事長，始終遵守「專業、在地、誠信、守法」的品牌精神。

東森集團總裁王令麟表示，「東森過去在線上媒體經營與零售經營，累積了龐大的流量與會員，透過大數據分析與新科技應用，我們將合適的商品與服務，推薦至會員面前。」

王令麟指出，2007年全台房仲業信義房屋第一、東森房屋第二、太平洋第三，近年面臨泛信義、泛永慶兩大體系直營、加盟品牌採取多品牌策略爭食市佔率，未來東森集團多元資源導入，包括數位平台、媒體經營、零售通路，甚至集團客戶會員量導流，結合台商回流潮趨勢，增加東森房屋客戶人數、物件詢問度與串流及廣告曝光度。