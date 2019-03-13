看對趨勢創造百億企業 謝金河讚柏文令人刮目相看

2019-03-13 09:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「看對趨勢也可以創造百億企業！」為題發文指出，台灣本土最大健身品牌柏文(8462)2012年股本1億元，年營收4.05億元，在抓到運動健身的趨勢下，推升每年營收，獲利大幅成長，去年營收達30.12億元，市值超過百億元，他強調，柏文在這個看起來不太起眼的運動產業上，抓準趨勢創造百億市值，真是令人刮目相看。

謝金河臉書發文表示，柏文從高雄左營博愛三路起家，2005年創立，2012年股本1億元， 2012年營收4.05億元，去年營收已達30.02億元，浄利則是從4900萬到去年超過3億元。

謝金河表示，柏文營收連19季創新高，去年12個月，有9個月創新高，今年至少要再開6店，將從高雄擴展至新北市，桃園市，新竹市及台中市，雲林，屏東縣。

謝金河分析，以柏文2018年營收來看，休閒運動及娛樂服務18.16億元，教練課程收入10.24億，這些年看到很多企業界朋友都請私人教練練重訓及核心肌力，這個新興行業欣欣向榮，柏文在上市公司獨樹一格，「我最近才發現高雄有這麼一家抓準趨勢的健身企業，乍看股價已經漲到近200元，市值達113億元，真是令人驚嘆」。

謝金河同時透露，這一次到高雄參訪，原本想參訪柏文，因為排不進去，只能留待下次。