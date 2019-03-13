親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭台銘槓上微軟
華映大規模裁員
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

黃光芹夫被嗆妻比周玉蔻老 怒攻韓粉：團體命運由卑劣人決定

台鐵驗票閘門故障 大批上班族塞爆月台！台鐵：已修復

看對趨勢創造百億企業 謝金河讚柏文令人刮目相看

2019-03-13 09:45經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「看對趨勢也可以創造百億企業！」為題發文指出，台灣本土最大健身品牌柏文(8462)2012年股本1億元，年營收4.05億元，在抓到運動健身的趨勢下，推升每年營收，獲利大幅成長，去年營收達30.12億元，市值超過百億元，他強調，柏文在這個看起來不太起眼的運動產業上，抓準趨勢創造百億市值，真是令人刮目相看。

謝金河臉書發文表示，柏文從高雄左營博愛三路起家，2005年創立，2012年股本1億元， 2012年營收4.05億元，去年營收已達30.02億元，浄利則是從4900萬到去年超過3億元。

謝金河表示，柏文營收連19季創新高，去年12個月，有9個月創新高，今年至少要再開6店，將從高雄擴展至新北市，桃園市，新竹市及台中市，雲林，屏東縣。

謝金河分析，以柏文2018年營收來看，休閒運動及娛樂服務18.16億元，教練課程收入10.24億，這些年看到很多企業界朋友都請私人教練練重訓及核心肌力，這個新興行業欣欣向榮，柏文在上市公司獨樹一格，「我最近才發現高雄有這麼一家抓準趨勢的健身企業，乍看股價已經漲到近200元，市值達113億元，真是令人驚嘆」。

謝金河同時透露，這一次到高雄參訪，原本想參訪柏文，因為排不進去，只能留待下次。

營收謝金河

相關新聞

長榮海：今年挑戰機遇並存

2019-03-13 00:40

管理錦囊／傾聽…做對的決策

2019-03-12 23:24

古書今贏／企業聯姻…別撥錯算盤

2019-03-12 23:24

上班卒仔／照子放亮 做好準備

2019-03-12 23:24

智慧經營／詹文全…產險老將 穩字訣打江山

2019-03-12 23:24

長榮夢幻客機 預計明年初開航米蘭

2019-03-12 15:42

岱宇全球代理商 今年有望破30家

2019-03-12 14:45

雲品推「君品Collection」 攻宴會餐飲市場

2019-03-12 14:45

油價走低 長榮：對今年營運加分

2019-03-12 14:45

店租百萬！Superdry極度乾燥東區形象概念門市傳歇業

2019-03-12 14:36

長榮：油價走低對今年營運面是加分效果

2019-03-12 14:14

MAZDA 3首度曝光 直嗆FOCUS

2019-03-12 13:45

長榮航董座林寶水 樂觀看今年航空客運市場

2019-03-12 13:36

房貸龍頭土銀看房市 個別有差異整體持穩

2019-03-12 12:12

三十年風水輪流轉 土地來源也可「無中生有」

2019-03-08 10:04

電商重創 實體鞋店轉型如何砸對錢？逆轉65年首虧損

2019-03-08 09:50

大同十天處分兩地 121億落袋

2019-03-08 02:16

復北案地塊不完整 僅一家投標

2019-03-08 02:16

大同又賣地 興富發51億得標

2019-03-08 02:16

金融業向跨領域人才招手 最愛資工、人文數理第二

2019-03-07 13:41

推動CSR贏得國際肯定 信義房屋獲「年度亞洲最佳報告」獎

2019-03-11 10:00

臺大「財報分析與企業評價」班 優惠只到3月12日

2019-03-06 16:43

專為中高階主管及企業主設計的專業管理課程，臺大精鍊高階管理與實務研習班熱情招生中

2019-03-06 16:42

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

微軟告鴻海 郭台銘批：顯然心虛、詐取不當專利保護費

2019-03-12 09:45

幫退役亞奧運國手找出路？ 央行徵工友開25K挨批

2019-03-12 10:08

MAZDA 3首度曝光 直嗆FOCUS

2019-03-12 13:45

今年報稅想省荷包 5大新規定不可不知

2019-03-12 17:58

控微軟收保護費 郭董FB霸氣嗆網友：你是微軟派來的？

2019-03-12 12:30

直播／郭台銘砲轟微軟霸道：不會讓鴻海小股東受一絲一毫損失

2019-03-12 12:23

影／郭台銘關鍵手稿曝光 放棄這件事為小股東親上火線

2019-03-12 15:33

這家銀行好佛心！員工去年加薪6% 生育補助6萬元

2019-03-12 15:28

網路瘋傳勞退虧損、勞工帳戶被扣3,700元？真相是這樣

2019-03-12 14:06

國巨集團傳整併 強尬日廠

2019-03-13 00:25

華映大裁員 鄭文燦：這是一個最壞的情況

2019-03-12 14:18

報稅季倒數！五大新制不可不知

2019-03-12 19:05

鴻海轟微軟 宏碁陳俊聖：我們是直接付沒透過EMS廠

2019-03-12 16:10

經濟解析／郭台銘親上火線 砲轟微軟三大理由

2019-03-12 17:13

華映5月將裁2500名本勞 資遣名單4月上旬出爐

2019-03-12 15:40

5月綜所稅申報5大新規定 會計師教你節稅

2019-03-13 05:52

店租百萬！Superdry極度乾燥東區形象概念門市傳歇業

2019-03-12 14:36

CPU大缺貨 衝擊宏碁、華碩

2019-03-13 00:27

不滿淪美中貿易戰祭旗 郭台銘反擊微軟：台灣不軟弱

2019-03-12 15:05

專利大戰 手機代工廠一條牛最慘被剝三層皮

2019-03-12 20:56

國內首座離岸風電碼頭 將在台中港營運

2019-03-12 16:59

賴正鎰挺韓國瑜 商總大買10萬公斤高雄香蕉

2019-03-12 18:27

微軟控鴻海未支付權利金 郭台銘打破沈默將說分明

2019-03-12 11:17

華映若下市 逾24萬股東受衝擊

2019-03-12 11:57

四銀行 100%提列華映呆帳

2019-03-12 23:50

郭台銘11時30分說明微軟的霸道 強調鴻海絕不會侵權

2019-03-12 09:53

影／郭台銘忍喪妻之痛 撕女兒筆記寫文嗆微軟

2019-03-12 20:02

微軟告鴻海…Android是導火線

2019-03-13 00:51

國內首座！台中港離岸風電碼頭完工 即將投入營運

2019-03-12 19:31

郭台銘：不向霸道者低頭

2019-03-13 00:51

徵退役國手當工友 央行：請體委會推薦再就業

2019-03-12 13:55

值班要按工時算加班費 2022年上路

2019-03-13 00:26

鴻海11：30開記者會 記者聚集門口不得其門而入

2019-03-12 10:57

還沒雨天就收傘？蘇貞昌下令加強中小企業融資

2019-03-12 19:57

微軟：努力解決與鴻海分歧

2019-03-13 00:51

郭董應戰砲轟微軟 「鴻海幾無損失」

2019-03-12 23:32

職災保險法提高給付 勞工強制納保

2019-03-13 00:16

用捷運比喻離岸風電 專家：難道有風險就不蓋

2019-03-12 18:00

台電今年累計虧102億元 燃氣發電成本較高

2019-03-12 15:13

郭台銘砲轟微軟：為何選在此時出手？要用訴訟達到目的

2019-03-12 12:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top