親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭台銘槓上微軟
華映大規模裁員
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

當心腦膜炎！28歲辣妹因輕忽 十天後切除十指與雙腿

誠品30週年 吳旻潔：以「全通路」發展迎接下個十年

2019-03-12 22:00經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

誠品今（12）日喜迎30週年，誠品董事長吳旻潔表示，邁入下個十年，誠品的重點不會放在拓展店面，而是針對既有據點去擴充，同時因應5G朝數位轉型邁進，除了持續提供創新的店型體驗和內容之外，更要致力優化服務，誠品將以「全通路」為未來發展方向。

吳旻潔指出，誠品的全通路策略從2017年即已開始佈局規畫，積極「轉骨」，下個十年，誠品的走向將致力達成六個面向，包括一、可以成為連鎖但句獨立精神的書店；二、成為讀者找書的第一站和最後一站；三、成為文創產業的推廣平台；四、成為主題社群聚集的社區中心；五、成為閱讀與生活的全通路品牌；六、文化觀光旅程設計導遊。

吳旻潔進一步解釋，從現在起，未來誠品經營重心將從通路的開發、經營，轉向更聚焦對人的了解和經營，誠品希望提供更完整個人化服務，從充份善用實體店面、APP、EC等網路平台，讓讀者在通路間的移動可以無縫接軌的銜接，而誠品也可以從中紀錄到這些讀者的軌跡和路徑，進而去找出屬或創造出讀者的潛在需求，進而滿足。

誠品繼香港、大陸蘇州後，首度跨出華人社會的第一個店點「東京日本橋」，預計今年秋季開幕與日本讀者見面。吳旻潔表示，此次誠品前進日本，期待誠品日本橋能成為亞洲文化發信地，也將作為文化交流平台，促動更多對話與互動。而誠品將持續致力以在地文化增加城市觀光的競爭力；以文創觀光推廣在地文化的可親性，透過創新詮釋，將精彩豐富的文化創意內容轉化為觀光資源，邁向「文化觀光」願景。

誠品觀光吳旻潔
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

岱宇全球代理商 今年有望破30家

2019-03-12 14:45

雲品推「君品Collection」 攻宴會餐飲市場

2019-03-12 14:45

油價走低 長榮：對今年營運加分

2019-03-12 14:45

店租百萬！Superdry極度乾燥東區形象概念門市傳歇業

2019-03-12 14:36

長榮：油價走低對今年營運面是加分效果

2019-03-12 14:14

MAZDA 3首度曝光 直嗆FOCUS

2019-03-12 13:45

長榮航董座林寶水 樂觀看今年航空客運市場

2019-03-12 13:36

房貸龍頭土銀看房市 個別有差異整體持穩

2019-03-12 12:12

台塑集團 加碼投資美國

2019-03-12 00:46

國光現增20億元 招手外資

2019-03-12 00:33

國發基金表態…尊重國光

2019-03-12 00:32

國光國際化…看齊台積電

2019-03-12 00:32

酒店開幕 國泰第三代同台造勢

2019-03-12 00:31

國泰建設七案待發 案量逾180億元

2019-03-12 00:31

台塑集團加碼45億元 增資美子公司

2019-03-11 23:36

高雄加工區 將變身智造基地

2019-03-11 23:25

高雄加工出口區活化 招手光電LCD業

2019-03-11 23:16

商業興觀點／善用區塊鏈 啟動新金融模式

2019-03-11 23:07

職場修煉室／因小失大

2019-03-11 23:07

管理講堂／知足常樂

2019-03-11 23:07

智慧經營／劉坤錫…投資界老將打造超強戰隊 苦練基本功 衝高績效

2019-03-11 23:07

桃機發布10位主管升遷 總經理人選仍未定

2019-03-11 18:15

日產雷諾三社明發表 無高恩時代新聯盟運作體制

2019-03-11 17:07

三十年風水輪流轉 土地來源也可「無中生有」

2019-03-08 10:04

電商重創 實體鞋店轉型如何砸對錢？逆轉65年首虧損

2019-03-08 09:50

大同十天處分兩地 121億落袋

2019-03-08 02:16

復北案地塊不完整 僅一家投標

2019-03-08 02:16

大同又賣地 興富發51億得標

2019-03-08 02:16

金融業向跨領域人才招手 最愛資工、人文數理第二

2019-03-07 13:41

推動CSR贏得國際肯定 信義房屋獲「年度亞洲最佳報告」獎

2019-03-11 10:00

臺大「財報分析與企業評價」班 優惠只到3月12日

2019-03-06 16:43

專為中高階主管及企業主設計的專業管理課程，臺大精鍊高階管理與實務研習班熱情招生中

2019-03-06 16:42

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

微軟告鴻海 郭台銘批：顯然心虛、詐取不當專利保護費

2019-03-12 09:45

幫退役亞奧運國手找出路？ 央行徵工友開25K挨批

2019-03-12 10:08

MAZDA 3首度曝光 直嗆FOCUS

2019-03-12 13:45

控微軟收保護費 郭董FB霸氣嗆網友：你是微軟派來的？

2019-03-12 12:30

華映兩個失誤 壓垮營運

2019-03-12 00:23

直播／郭台銘砲轟微軟霸道：不會讓鴻海小股東受一絲一毫損失

2019-03-12 12:23

今年報稅想省荷包 5大新規定不可不知

2019-03-12 17:58

影／郭台銘關鍵手稿曝光 放棄這件事為小股東親上火線

2019-03-12 15:33

網路瘋傳勞退虧損、勞工帳戶被扣3,700元？真相是這樣

2019-03-12 14:06

華映大裁員 鄭文燦：這是一個最壞的情況

2019-03-12 14:18

這家銀行好佛心！員工去年加薪6% 生育補助6萬元

2019-03-12 15:28

爭議不斷 誠美材董事會鬧雙包

2019-03-11 23:34

經濟解析／郭台銘親上火線 砲轟微軟三大理由

2019-03-12 17:13

酒店開幕 國泰第三代同台造勢

2019-03-12 00:31

華映5月將裁2500名本勞 資遣名單4月上旬出爐

2019-03-12 15:40

店租百萬！Superdry極度乾燥東區形象概念門市傳歇業

2019-03-12 14:36

法界觀點…葉美麗恐違法

2019-03-11 23:30

華映擬裁2500人 勞資下周一協商

2019-03-11 23:45

不滿淪美中貿易戰祭旗 郭台銘反擊微軟：台灣不軟弱

2019-03-12 15:05

鴻海轟微軟 宏碁陳俊聖：我們是直接付沒透過EMS廠

2019-03-12 16:10

微軟控鴻海未支付權利金 郭台銘打破沈默將說分明

2019-03-12 11:17

台塑集團加碼45億元 增資美子公司

2019-03-11 23:36

打造全國首座都更式加工區 預計創造118億產值

2019-03-12 05:43

華南金股利 上看1.1元

2019-03-11 23:07

郭台銘11時30分說明微軟的霸道 強調鴻海絕不會侵權

2019-03-12 09:53

台商回流擴廠 廣獵工業地

2019-03-11 23:26

華映銀行債務 估101億元

2019-03-11 23:31

華映若下市 逾24萬股東受衝擊

2019-03-12 11:57

賴正鎰挺韓國瑜 商總大買10萬公斤高雄香蕉

2019-03-12 18:27

台新金「三增一減」 營運補

2019-03-11 23:05

國內首座離岸風電碼頭 將在台中港營運

2019-03-12 16:59

國光現增20億元 招手外資

2019-03-12 00:33

國銀搶推高息活存 利誘台商

2019-03-11 23:07

名家觀點／該怎麼監理大到不能倒銀行？

2019-03-12 00:10

徵退役國手當工友 央行：請體委會推薦再就業

2019-03-12 13:55

專利大戰 手機代工廠一條牛最慘被剝三層皮

2019-03-12 20:56

鴻海11：30開記者會 記者聚集門口不得其門而入

2019-03-12 10:57

商店街 手續費讓利

2019-03-12 00:30

台塑集團 加碼投資美國

2019-03-12 00:46

Yahoo奇摩搶客 把錢變大

2019-03-12 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top