誠品30週年 吳旻潔：以「全通路」發展迎接下個十年

2019-03-12 22:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



誠品今（12）日喜迎30週年，誠品董事長吳旻潔表示，邁入下個十年，誠品的重點不會放在拓展店面，而是針對既有據點去擴充，同時因應5G朝數位轉型邁進，除了持續提供創新的店型體驗和內容之外，更要致力優化服務，誠品將以「全通路」為未來發展方向。

吳旻潔指出，誠品的全通路策略從2017年即已開始佈局規畫，積極「轉骨」，下個十年，誠品的走向將致力達成六個面向，包括一、可以成為連鎖但句獨立精神的書店；二、成為讀者找書的第一站和最後一站；三、成為文創產業的推廣平台；四、成為主題社群聚集的社區中心；五、成為閱讀與生活的全通路品牌；六、文化觀光旅程設計導遊。

吳旻潔進一步解釋，從現在起，未來誠品經營重心將從通路的開發、經營，轉向更聚焦對人的了解和經營，誠品希望提供更完整個人化服務，從充份善用實體店面、APP、EC等網路平台，讓讀者在通路間的移動可以無縫接軌的銜接，而誠品也可以從中紀錄到這些讀者的軌跡和路徑，進而去找出屬或創造出讀者的潛在需求，進而滿足。

誠品繼香港、大陸蘇州後，首度跨出華人社會的第一個店點「東京日本橋」，預計今年秋季開幕與日本讀者見面。吳旻潔表示，此次誠品前進日本，期待誠品日本橋能成為亞洲文化發信地，也將作為文化交流平台，促動更多對話與互動。而誠品將持續致力以在地文化增加城市觀光的競爭力；以文創觀光推廣在地文化的可親性，透過創新詮釋，將精彩豐富的文化創意內容轉化為觀光資源，邁向「文化觀光」願景。