台中建經大師講座登場 戴育澤要建築業勇於創新

2019-03-12 21:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中市建築經營協會大師講座今（12）日登場，知名建築師戴育澤暢談「新與形-談建築創新的形式與函數」時表示，建築業應該勇於接受挑戰，在創意與工法上不斷尋求創新，才能在都市景觀中不斷創造新的亮點。

他也強調，在建築的規劃與推動過程中，除了市場考量之外，一定要「相信專業」，不容打馬虎眼。

成大建築研究所畢業的戴育澤，擅長以空間連接自然，以造型化身藝術，成就良善回應環境與生活的建築；因此，他的建築總是很難定義，也令人充滿期待。

台中建經協會今天舉行大師講座，邀請戴育澤暢談他創業至今的創意思維，從「形式與函數」的哲學性思考，分享其建築觀、設計切入點。

戴育澤從事建築設計將近30年時間，一路走來不斷的創新，透過全面性的建築類型（社會住宅、頂級別墅、頂級住宅大樓、複合性廠辦、頂級飯店、學校建築及校園規劃、現代化辦公廳舍及宗教性建築），一再展露其人生哲學與設計思維的反覆辯證。

而在追求創新的背後也不斷思索，尤其是在建築形式的表達上，從最早期的新古典主義(聯聚和平)、現代主義(葳格小學)、後現代主義(日月千禧酒店)、至數位建築(敬業雲起)及參數設計(大毅老爺行旅)，在都市景觀中不斷創造新的亮點。

最近完成的大毅老爺行旅，亦獲得2018年台中市建築師貢獻獎─特色設計獎。此案在外觀造型的概念上，不僅呼應都市紋理及藝術人文的節奏，更企圖透過參數設計的挑戰，來創新建築的可能性。

戴育潭表示，希望藉此不僅表達業主對建築及空間的經營理念，也以最經濟的工法接軌世界設計的潮流。

除此之外，戴育澤早年亦以葳格小學及涵碧樓榮獲遠東建築獎，近期則於2017年以「龍寶晴臻邸」，榮獲世界不動產聯盟全球卓越建設獎-首獎、2014年以「龍寶心臻邸」獲台中市都市空間設計大獎。

2013年同時以「國泰綠博苑」、「亞昕晴空樹」，雙雙拿下第十五屆建築金質獎-全國首獎，頻獲肯定。