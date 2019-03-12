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上銀董事長卓永財捐贈百年老樟樹 給六家母校

2019-03-12 19:41經濟日報 記者宋健生╱即時報導

上銀科技教育基金會今（12）日選在植樹節，於新竹縣六家國小舉辦贈樟植樹活動，上銀董事長卓永財與新竹縣長楊文科等人，親手種下一棵來自老樹媽媽獅潭樹園的百年老樟樹，現場溫馨感人。

這次植樹活動，由贈樹單位上銀科技教育基金會主辦，並邀請新竹縣長楊文科、教育處長劉明超、環保局長羅仕臣，以及上銀科技主管、清大研發中心、清大百人會、卓永財的國小同學、學校親師生等200多人參加。

典禮由六家國小弦樂團拉開序幕，整個贈樹儀式莊嚴而溫馨，師生及校友貴賓也為老樹寫下祈福的小卡片，希望老樟樹能健康地成長。

楊文科致詞時，特別推崇捐贈人卓永財是一位令人敬佩的台灣企業家，除了捐贈這棵百年老樟樹，幾年前捐贈價值逾億元的「卓永統紀念圖書館」嘉惠母校學子，此外也長期資助學校推動英語外師經費，及購買圖書等經費。

上銀未來也將挹注經費，在六家國小建置一流的「STEAM未來教室」，可說是企業捐資興學，造福鄉里的典範，這是六家學童的福氣，也是新竹縣的福氣。

六家國小校長何明星表示，卓永財是學校第43屆傑出校友，這次捐贈老樟樹給母校，還有一個很特別的意義，因為校內原本有一棵百年老樟樹，是日本時期(民國32年)畢業生一起用兩輪式拖板車，花了一整天時間從新埔山區拉回學校移植。

老樟樹曾經是陪伴校友們童年的共同記憶，可惜老樹在十多年前枯萎倒下，校友們回母校參觀時常常提及，所以學校跟校友都希望將大家懷念的老樟樹重新種回來。

卓永財則說，上陣子回母校時，聽校長談及此事，於是請基金會偕同校長，特別從老樹媽媽獅潭的樹園，找到一棵樹型跟學校原來那棵相仿的樟樹，而樹齡跟六家國小創校的時間，也差不多是100多歲。

細問之下，才知這棵老樟樹原本生長在鹿港老街，因房屋興建整修，樹主人捨不得陪伴三代家人的老樟樹，特別商請老樹媽媽協助代為另覓新家延續生命；因此，決定由上銀科技教育基金會全額贊助老樹移植費用，並選定今天舉行贈樟植樹活動。

羅仕臣説，此次舉辦植樹活動，也要感謝老樹媽媽與十呆環境保護基金會，謝謝他們護樹救樹的宗旨與理念，已認養上萬棵老樹，愛樹行跡遍及全台各大鄉鎮。

贈樹儀式之後，主辦單位也安排在卓永統紀念圖書館4樓國際會議廳，舉行「牛背上的風景」新竹放映會活動。

「牛背上的風景」是由上銀集團於去年12月推出的動畫短片，由卓永財親自配音，有國語及客語兩個版本。這是卓永財的真人真事，描述其大哥及母親身世、無私的愛及對家庭的付出，使卓永財得以成長。

上銀科技教育基金會在新竹六家國小舉辦贈樟植樹活動，上銀董事長卓永財(右三)與新竹...
上銀科技教育基金會在新竹六家國小舉辦贈樟植樹活動，上銀董事長卓永財(右三)與新竹縣長楊文科(左三)等人，親手種下百年老樟樹，現場溫馨感人。
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六家國小小朋友把親手製作的感謝狀，送給上銀科技董事長卓永財。
六家國小小朋友把親手製作的感謝狀，送給上銀科技董事長卓永財。
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上銀科技卓永財
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