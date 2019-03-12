鼓勵人才回台就業 新橋接方案最快3月中公布

2019-03-12 20:03 中央社 台北12日電



科技部駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組今天說，博士創新之星計畫每年獎助50名本土博士生到國外科技企業研習，目前有25名在南加企業研習，盼取得國外產業經驗，回台自行創業。

科技部表示，「海外人才歸國橋接方案（LIFT2.0）」今年補助方案規劃邀請博士級或國外碩士學位且具人工智慧5年相關國外工作經驗者回台，並提供返國學人來回經濟艙機票補助與全程免費食宿，詳細方案最快3月中公布。

駐洛杉磯科技組長張揚展透過新聞稿表示，經由過去幾年努力，目前共有25名學員在南加企業研習，其中有13名在聖地牙哥地區，以生物科技公司為主，包括百進生物科技公司、人工智慧公司耐能等，顯見聖地牙哥地區在博士創新之星計畫的重要性。

張揚展說，博士創新之星學員許琇娟及周嗣堯等籌辦、南加台灣生技協會（SoCal）及聖地牙哥中華科工聯誼會（SDCASEA)協辦的第三屆新世代青年創業論壇日前在聖地牙哥舉行，台灣博士創新之星學員、南加青年新創人士及生物科技領域專家約70人與會分享經驗。

張揚展說，科技部長陳良基重視人才培育，博士創新之星每年獎助50名國內大學培養的博士生到國外科技企業研習，希望他們取得國外產業經驗，進而成為台灣產業中堅幹部，甚至可以自行創業。

Kura care創辦人楊凱傑分享提供人工智慧應用於醫療方案的創業過程，認為常保持對其他領域的好奇心，才能增加找到跨領域合作的機會，並了解使用者需求，此外，執行力也很重要，新創公司必須快速地拿產品雛型去接受市場挑戰，才能搶得市場先機。

第二屆博士創新之星計畫學員林玉堂目前在大數據公司Taboola研習，他曾共同創辦Fly Elephant電子商務平台，雖以失敗收場，卻累積了許多經驗及心得可讓有志創業青年借鏡。

科技組表示，「海外人才歸國橋接方案（LIFT2.0）」搭建一延攬海外高階人才（博士級或同等）返國的交流媒合平台，積極促成海外學人與國內產學研機構進行線上與線下媒合，並安排返國學人參加「海外學人返國交流會」，促成海外學人回台就業發展。