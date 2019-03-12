長榮航董事長林寶水：今年有信心繼續成長

2019-03-12 15:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



長榮航空董事長林寶水今（12）日表示，儘管今年全球經濟變數多，但長榮航空今年有信心繼續成長，特別是對客運業務的前景感到樂觀。

長榮集團今日舉行媒體春酒，集團四大子公司董事長、總經理一同出席。林寶水致詞時表示，過去一年長榮航空在大環境中經營不易，貿易戰又影響全球經濟展望。油價也是對經營前景的干擾因素。長榮航空面臨這些變數，全體努力去做，所以去年表現還算不錯。

展望今年，林寶水強調，各家航空公司拼命買飛機，讓市場上運能擴增。統計顯示，今年全球運能增長5~6%，亞太成長更高，惟需求沒有減少，由此可見只要有能量在，就有表現機會，加上今年油價不會比去年高，對今年客運展望很樂觀。

在航空貨運方面，林寶水表示，今年全球經濟成長率長2~3%，最近悲觀氣氛比較濃厚，對航空貨運是個挑戰。

長榮航空今年2月處分一架747貨機、5月處分一架747貨機，所有747貨機全部除役。長榮航空並引進五架777貨機，最後一架今年引進。

林寶水表示，貨機機隊由747換成777後，由於777較省油，讓整個貨機機隊的效率更好，運作更順利。

長榮航空今年將引進六架「夢幻客機」波音787，包含兩架787-9，四架機身更大的787-10。

這六架787主要將配置區域航線，也配置部分長程航線，像5月起台北-維也納將改為787-9執飛，7月台北-阿姆斯特丹改為787-9執飛，11月台北-布里斯本改為787-10執飛。