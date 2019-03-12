消息人士透露：長榮航明年Q1開米蘭航線 每周四班

2019-03-12 15:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



權威消息人士指出，長榮航空擬開闢台北-義大利米蘭航班，預計明年第1季開航，最快今年第2季開始銷售。規劃每周四班，且擬用新引進的「夢幻客機」波音787-9執飛，勢必將掀起國人赴「時尚之都」旅遊的熱潮。

義大利給予台灣每周七個航班的航權，其中華航擁有每周五班的航權，包含每周三班的台北-羅馬航線，以及每周兩班的台北-米蘭航線（有航權但尚未飛），長榮航則擁有每周兩班台北-米蘭航班（同樣有航權但尚未飛行）

據了解，長榮航空積極向台灣民航局及義大利民航主管機關溝通，計畫透過加班機的方式，將米蘭航線增為每周四班，預計明年第1季開航。

值得注意的是，華航董事長何煖軒去年10月才表示，華航有意開闢米蘭航線，如今也傳出長榮航明年第1季開航米蘭航線，作為時尚之都的米蘭，成為國籍航空雙雄爭搶的金雞母航線。

民航界人士表示，相較羅馬，米蘭擁有完整的時尚產業，對航空公司來說不僅有觀光客，也有商務客的需求，含金量遠比羅馬高，這是為何華航及長榮都想要開米蘭航線。

消息人士指出，華航、長榮皆擁有每周兩班台北-米蘭的航權，但都沒有實際開航，係因每周僅兩班很難形成規模經濟，貿然開航恐造成航空公司虧損，因此兩家航空公司都積極規劃，盼至少增至每周四班。

長榮航目前擁有每周兩班台北-米蘭航權，正規劃透過加班機的方式增至每周四班。消息人士說，加班機跟正式航權的差異，在於航權是白紙黑字確定的，任何人不能隨意取消，加班機則會隨民航主管機關調度需求而取消，保障程度不若航權。

長榮航當然希望民航局能跟義大利當局改約，將增加的每周