MAZDA 3首度曝光 直嗆FOCUS

2019-03-12 13:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



台灣馬自達大動作固椿，明星車款MAZDA 3預計在4月開始接單，並在7月開始銷售，卻提前搶先曝光。詢問度超高的MAZDA 3在競品福特FOCUS 新車上市後創下佳績，感到壓力重重；為恐潛在消費者被FOCUS搶先，突出奇招，在媒體春酒的人事發布會上搶先露面，提醒消費者MAZDA 3即將上市，售價與細節則仍舊保密表。

主要的考量是3月車市意外熱絡，福特FOCUS上市二周接單就破千台，而和泰車的RAV4更是在上市的第一個周末之後，接單台數竟然已達到5,000台，第1季的車市廝殺已經達到白熱化階段，戰火提前發動也與以往全然不同，競品擔心新車搶市，較晚發表的車款將處於不利地位，以往總是保密到最後階段的改款新車今年因而提前公開。

台灣馬自達去年在台銷售23,724輛，市占率5.5%，創下馬自達在台銷售的歷史新高紀錄。

台灣馬自達並宣布4月1日起總經理將由三浦忠取代渡部宣彥接任，這也是日本原廠接手台灣馬自達總代理以來，首次的總經理人事異動。

台灣馬自達在日本原廠收回直營之後，市占率與銷售量持續攀升，主打性能與節能，但事實上更多消費者偏好馬自達的外型，幾年之間馬自達幾乎都是呈現供不應求的局面，原廠供應台數決定銷售數量。