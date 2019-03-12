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花旗「跳評」喊賣和大 目標價砍掉42%

2019-03-12 02:28經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

市場眼中的績優電動車股-和大（1536），竟遭外資「跳評」喊賣！花旗環球證券出具報告表示，特斯拉補貼將退場，以及該公司大砍價等都為車市蒙上陰影，保守看和大今年獲利，將其評級由「買進」降至「賣出」，目標價自148元砍至85元，減幅高達42%！

根據花旗預估，和大去年獲利約12.6億元，每股純益（EPS）4.96元，今年恐出現罕見衰退、下滑到11.8億元，換算EPS僅4.64元，較去年衰退5%，2020年才有機會成長、預估為5.5元。

花旗最新報告列舉和大的三個利空，使其保守看後市，包括一、和大大客戶BWA（BorgWarner）訂單看減：和大長期與BWA合作，BWA的高成長曾為其帶來高收入，但短期和大接單出現空窗，最新接獲BWA的訂單，預估年底才見出貨，使今年來自BWA的訂單將大幅減少。

二、特斯拉的疑慮增加：除了補貼將退場，特斯拉為保持競爭力，日前更宣布大減價，使其能否達成量產目標添變數。和大一直是特斯拉變速器的主供應商，若特斯拉再讓市場失望，和大壓力將無可避免。

三、大陸車市需求見疲：和大對此已釋出保守展望，據花旗統計，和大去年有5%-8%的營收來自大陸，主要把公司所生產的齒輪應用到Punch的CVT系統，而花旗預估，今年Punch訂單恐下滑雙位數，狀況雪上加霜。

根據以上觀點，花旗下調和大今、明年獲利預估20%、18%，換算未來12個月合理目標價僅85元，與11日收盤的116.5元，潛在跌幅達27%。

其他多數外資則普遍維持偏多觀點，例如德意志認為，和大今年重點在第2季轉折，屆時營收會比首季大成長，支撐全年業績向上，最新目標價由161元調整為144元，仍居外資前三高；另一家大和資本則重申較中性的「持有」，目標價132元。

特斯拉Model 3。美聯社
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