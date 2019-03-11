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桃機發布10位主管升遷 總經理人選仍未定

2019-03-11 18:15聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園機場公司董事長王明德元月上任後，首度核定余崇立等10位主管升遷。不過桃機最重要的總經理人選，至今仍舊難產，日前發生停電、跑道破洞等事件，身為桃機大家長的王明德還要親自上火線指揮調度，總經理持續懸缺是否會影響桃機整體運作，仍有待觀察。

桃園機場公司總經理蕭登科今年初因身體因素請辭，總經理一職就懸缺至今。王明德接任董事長，必須兼管總經理工作，從非洲豬瘟防疫作戰由行政院長蘇貞昌親自督軍，到日前發生的跳電事件，還有連日下雨跑道破洞影響航機起降，王明德都站上火線指揮調度，面對媒體說明事件經過及後續處理方向，相當辛苦。

相關人員認為，社會大眾對處於國門的桃園機場期許相當高，桃機業務包山包海，最重要的總經理職務懸缺，對整個機場運作不會是好事，不應該持續懸缺下去，不論是內升或外調，盡快派任才能解決群龍無首的窘境。

桃園機場公司8日發布人事命令，晉升及調動10位主管，這是王明德接任桃機董事長後首度調整內部人事，即日起生效。職務異動名單如下：企業發展研究處副處長余崇立晉升總務處長並兼代企業發展研究處主管，企劃暨行銷處副處長丁源宏晉升處長，營運安全處副處長黃啟明晉升處長，公共事務處副處長郭宇平晉升處長，貨運處資深管理師劉志明晉升副處長並擔任主管。

法律事務處經理劉曉萍晉升副處長並擔任主管，航務處科長周鑑宜晉升副處長並兼任航務處航務行政科科長，業務處科長陳慶隆晉升副處長並兼任航空服務科科長，營運安全處副理李孟佳晉升副處長，貨運處副處長孫台祥調總務處副處長。

桃園機場公司董事長王明德。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司董事長王明德。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場桃機停電
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