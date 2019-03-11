華映5月擬裁員2,500人 桃市勞動局：將派員入廠訪查

2019-03-11 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



針對華映（2475）今（11）日公告宣布，將於5月10日裁員2,500人。桃園市政府勞動局今天表示：將派員入廠訪查。

桃園市政府勞動局表示，今日接獲華映公司通報大量解僱勞工計畫書，該公司預計於108年5月10日解僱員工2,500名，勞動局將派員入廠訪查。

勞動局於去（107）年12月華映公司發生財務危機時，即分別於107年12月14日、17日及108年1月14日派員進行訪查，另於108年1月18日邀集律師及會計師前往該公司訪視了解公司狀況，並主動發函請法院作成緊急處分時應優先顧及員工權益，也協助華映公司企業工會進行與公司協商的準備事宜。另外，勞動局陳靜航局長也主動拜會公司管理階層及工會理事長，提醒公司應遵守法令確保勞工權益。

桃園市政府勞動局表示，後續勞動局除督促事業單位遵守相關法令外，將主動協助勞資雙方協商，員工如有權益受損，可向勞動局申訴或申請勞資爭議調解。

同時，桃市府就服處將安排提前分梯次入場辦理失業給付說明會，協助被資遣員工後續失業給付認定相關事宜，另為協助被資遣員工順利轉換職場，就服處也將辦理專案徵才活動，以協助被資遣員工早日重返職場。