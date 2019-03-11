中友27週年慶14日搶先開打 回饋率最高22.63%

2019-03-11 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



中友百貨歡慶27歲生日，3月14日起率先舉辦預購，今年投入1.8億元預算推出多重贈獎優惠，包括滿千送百、品牌日加碼贈、獨家四波會員禮、刷卡滿額禮及大獎狂歡抽等，將正式點燃百貨母親節檔期第一波戰火。

中友27週年慶檔期將於3月21日起至4月24日止共35天，回饋專案包括1樓化妝品滿2,000送200；全館滿3,000送300；珠寶、名品、大家電滿5,000送500；JASONS超市滿500送50(超市抵用券限3月14日至4月7日)；iStore、法雅客滿1萬送500。

中友今年針對化妝品端出超過「12萬組」獨家特惠商品，折扣下殺3折起，多款明星商品低於5折，還有8支Dyson Supersonic 吹風機，以及OGAWA Smart Edge Plus按摩椅等超值抽獎活動，回饋率最高達22.63%。

中友百貨店長許振立表示，消費者的習性一直在改變，中友以快速的調整效率，提供最好的服務給消費大眾，去年度進行大幅度樓層改裝，引進多家知名餐廳提供消費者更多的餐飲選擇，也一舉將餐飲營收比重由16%拉升至20%。

今年春季並引進時下最受歡迎的化妝品牌來壯大商品陣容，包含韓系「雪花秀」、日系的「ALBIO」，以及西班牙潮牌「3INA」，都是呼應消費者的需求。

許振立強調，中友連續二年獲得遠見雜誌五星服務獎殊榮，今年一樣秉持著最熱忱的心服務顧客。

目前，中友擁有65萬名家族會員，今年前二月營收累計12.5億元、年增0.5%；這波週年慶搭配母親節檔期，預估整檔業績目標上看18.3億元、年增4.5%；而隨著餐飲及新品牌引進，預估全年營收將挑戰87.9億元、年增4.7%。

另外，中友百貨企劃處經理簡聰政表示，為慶祝27歲生日，中友今年也動員上百名員工投入拍攝「夢想特快車」短影片，藉由故事內容鼓舞員工士氣。中友去年推出二支短影片均獲好評，網路聲量極大。