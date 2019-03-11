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ATT 4 FUN餐飲部員工染麻疹 接觸者高達247人

2019-03-11 16:09經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

衛福部疾管署今（11）日公布新增一例麻疹，為北部20餘歲在台北市零售通路業ATT 4 FUN從事餐飲業的女性，感染源有待進一步釐清，目前衛生單位掌握接觸者高達247人。

根據疾管署指出，該名女性3月4日起出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，3月5日肢體、臉部出現紅疹，3月6日就醫，經通報檢驗於3月8日確診，目前個案在家休養中。

疾管署表示，由於個案潛伏期間無出國史，但工作時曾接觸外國客人，無法排除遭到症狀不明人士而感染，感染源有待釐清。

疾管署説，目前已掌握個案親友、職場與就醫相關接觸者共247人，目前尚無疑似症狀者，但其在可傳染期間3月1日至6日，除了在工作場所外，並曾搭乘912公車往返變電所站與松壽路口站、搭乘9005路車自台北市政府轉運站至桃園同安街口站，以及到桃園大江購物中心新馬辣麻辣鍋，提醒有相關活動史的民眾，應注意自主健康管理18天。

羅一鈞強調，今年累計29例麻疹，其中21例為20至39歲族群，建議一般民眾、尤其是1981年以後出生的成人，若計劃前往麻疹流行地區，在出國前2至4周就醫諮詢評估是否需要接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並於旅遊期間做好防護措施。

今年截至目前國內累計29例麻疹確定病例，16例為國內感染（其中8例為境外移入感染病例之接觸者），13例為境外移入病例（其中10例為本國籍民眾），感染國家為越南六例、菲律賓五例、印尼及日本各一例；出國目的以旅遊7例最多，其次為商務及探親各三例。

自去年起全球麻疹疫情持續上升，我國鄰近國家病例數以菲律賓、越南、泰國、中國大陸、印度及印尼為多。另日本近期麻疹疫情持續增溫，今年至2月24日全國已累計258例，為2009年以來同期最高，尤其以國人常去的大阪府最多，其次為三重縣。

此外，歐洲地區以烏克蘭疫情最為嚴峻；美洲以委內瑞拉及巴西病例數最多。

疾管署將以上各國及英國、哈薩克、希臘、以色列、俄羅斯、喬治亞、塞爾維亞、羅馬尼亞、法國、義大利、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山、奈及利亞、馬達加斯加共25國旅遊疫情建議列為第一級注意。

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