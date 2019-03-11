耐斯麵包進駐嘉基 7坪店面目標年營收2千萬

2019-03-11 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



耐斯王子大飯店旗下品牌《王子烘焙坊》今起進駐嘉義基督教醫院，飯店總經理曾慶欑說，嘉基員工數3千餘人，加上病患、陪病家屬等，市場規模大，消費力高，7坪大店面目標年營業額2千萬，類似的館外店模式若反應熱烈，將持續拓點。飯店7樓萬國百匯餐廳也打造一處王子西點坊「店中店」，規畫伴手禮區，全力開拓烘焙商機。

嘉義耐斯王子飯店烘焙坊主廚李國賓，去年曾到日本王子飯店交流，持續精進烘焙手藝。王子西點坊主廚林彥廷領軍的西點團隊陣容堅強，林擁有乙級烘焙證照，入行20年，日式、法式甜點皆在行，林彥廷說，甜點就像藝術品，感官、風味一樣重要，用優質原料、感情做甜點，客人一定很感受得到。

曾慶欑談到，耐斯王子大飯店王子烘焙坊問市8年，訴求健康、無負擔，堅持選用純天然水果酵母，歷經72小時自然發酵熟成，嚴選日本產小麥麵粉及法國諾曼地產奶油，自然熟成的慢活工法，誘發出麵包原始風味與香甜，天然、少糖、少油、高纖、無添加的歐式鄉村風格，獲得養生族群青睞。

天然酵母吐司、蜜豆牛奶吐司、蔓越莓紫地瓜吐司、檸檬小餐包、義式拖鞋是王子烘焙坊熱門排行榜前5名的麵包，在嘉義地區已建立口碑。