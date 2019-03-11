全球經濟景氣低迷 LED封裝及球泡燈價格持續下調

2019-03-11 14:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



TrendForce LED研究（LEDinside）最新價格報告指出，2019年1月，中國市場主流大功率及中功率 LED封裝產品價格繼續下跌，2月市場價格較為穩定。

LEDinside分析師王婷表示，1月由於全球經濟景氣持續低迷，廠商繼續清理庫存，照明LED封装價格普遍出現下調，幅度不等。

其中2,835產品價格下降幅度較大，達到7~9%，主流廠商均下調價格。

此外，1~3W的大功率陶瓷基板產品以及7,070產品價格降幅也較顯著。隨後2月進入農曆春節假期，為傳統交易淡季，多數廠商暫時停產，因此照明LED封裝價格大部分維持穩定。

在車用LED封裝部分，目前四至五晶LED仍為應用在頭燈的主流。受2018年下半年全球車市銷量下滑影響，車用LED市場在2018年底進入低谷期，而且今年1~2月持續低迷。各主流車用LED廠商營收皆受影響，產品價格也隨之小幅下調約1~2%。

全球LED球泡燈方面，2月取代40W白熾燈的LED燈泡零售均價下滑1.1%，為6.18美元；取代60W白熾燈的LED燈泡零售均價亦下降1.3%，為7.12美元。與去年同期相比，取代40W和60W部分的LED球泡燈價格降幅分別為2%和6%。

受國際貿易緊張局勢以及全球經濟趨緩拖累，廠商產品庫存水位增加，LED中上游企業紛紛下調LED價格以清理庫存，影響終端成品市場價格。

就區域市場而言，2月各主要地區替代40W和60W的LED燈泡產品市場零售價格均呈現下滑趨勢，幅度在0.1~2.8%之間。由於市場競爭激烈，品牌廠商大幅下調產品價格，進一步讓利於消費者以提高市占率。