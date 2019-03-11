「曼哈頓懸日」來了！全台觀賞時間、地點照過來

2019-03-11 12:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



國際聞名的美國紐約曼哈頓懸日（Manhattanhenge） 現象，僅會出現在棋盤狀的都市內，每次出現總是引發民眾搶拍。中央氣象局今（11）日首度提供「懸日預報」，除公布3月13日至17日的傍晚17時20至40分，嘉義市嘉義市民族路西向路段有機會見到懸日景象，並公佈全台南投、桃園、高雄、台北等地近期會出現的大約日期。

氣象局指出，該局首度發布的「懸日預報」的位置為嘉義市民族路西向，「懸日」是泛指夕陽懸掛在兩側有由高大建築物或地景所形成狹道街（路）底的美麗景象。

氣象局進一步指出，該局針對過去民眾所見曾出現懸日的街道，依據其地理位置及方位等資料，詳細計算夕陽出現的時間做成懸日預報。

氣象局表示，未來將會陸續提供台北、桃園、南投、嘉義和高雄等縣市部分街道懸日的預報資訊，也歡迎其他地區民眾提供懸日照片和地點方位資料，經確認後，會配合未來日落預報資訊，提前提供懸日預報資料，供社會大眾預做觀賞、攝影或旅遊等相關行程安排。

氣象局提醒，「懸日」雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，要久視時應備深色太陽眼鏡觀賞，以免強光傷眼。另外，在街道觀賞懸日要注意交通安全。氣象局提醒，今年3月16日也適逢嘉義市舉辦「諸羅春分天文日」活動，氣象局也將出席參展，歡迎民眾前往參加活動，順道欣賞美麗的「懸日」街景。

根據氣象局資料，下列為各地街道懸日出現日期的大約日期，出現時間為日沒前約1小時以內，有意觀賞民眾可作為參考。1月31日，11月11日南投縣民族路；1月9日，12月2日桃園市南平路；1月29日，11月12日高雄市青年路 ；3月14日，9月29日嘉義市 民族路向；4月30日，8月13日台北市忠孝西路。