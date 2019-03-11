蝦皮攜P&G打品牌日 三大明星商品1元限量搶

2019-03-11 12:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



適逢三月婦女節、四月婦幼節消費高峰期，蝦皮購物今（11）日宣布與婦幼美容商品領導品牌「P&G寶僑家品」首度聯手推出「P&G超級品牌日」，活動期間3月11~14日，主打幫寶適尿布買一送六、好自在液體衛生棉買五送五等優惠，另有好自在、海倫仙度絲、OLAY三大明星商品爆款優惠組合1元限量搶，加碼再抽萬元歐樂B電動牙刷，挑戰再創銷售高峰。

蝦皮為2018 「P&G寶僑家品」高速增長通路，交出年成長超過五倍的成績，為P&G寶僑家品年度銷售成長幅度最高通路之一。蝦皮統計，眾多商品中以尿布、女性用品為最熱銷商品。

幫寶適穩坐蝦皮年度尿布品牌銷售冠軍，P&G寶僑家品除了商品深受消費者喜愛以外，蝦皮龐大的女力客群、創新多元的行銷玩法以及獨家有感折扣，連帶推升蝦皮商城P&G寶僑旗艦店，成為消費者首選的家用品購物平台。

近年女力消費當道，蝦皮統計，站上用戶以女性消費者為大宗，其中25至55歲消費主力軍又佔整體女性消費者約五成，再加上家居生活、母嬰親子、保健美容為蝦皮購物站上常年熱銷三大品類，與「P&G寶僑家品」目標客群與主力產品策略相符。