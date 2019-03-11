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網家泰國子公司 要將泰國商品推進台灣

2019-03-11 12:41經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

網路家庭（8044）旗下泰國子公司PChome Thai持續優化跨境電商服務，日前參與由泰國中小企業促進局（OSMEP）舉辦的「第三屆2019 SME ONLINE計畫」，與泰國當地公協會機構、大學與14家網路平台共襄盛舉，啟動泰國中小企業進軍電子商務、增加B2B及B2C的銷售機會。

PChome Thai和泰國政府支持的中小企業促進局合作，透過PChome Thai跨境電商服務，將具特色及代表性的泰國商品銷售到台灣，加速泰國與台灣兩地電商市場的流通，擴大跨境電商市場的規模。

「東南亞龐大的電商發展潛力及商機，是PChome跨境服務重要的一步。」PChome Thai總經理蔡文雄表示，PChome Thai全站已有超過200萬件商品，去年PChome Thai分別與台北市政府及外貿協會創立「台北好物館」及「PChome Thai 臺灣館」，提供台灣中小企業更便利友善的經營環境。

蔡文雄指出，今年將延續跨境電商的服務策略，不只要將台灣的優質商品賣向泰國，也希望盡快將泰國當地企業的特色商品賣進台灣市場，開啟雙向跨境電商服務新契機。PChome Thai透過此次與泰國中小企業促進局的合作，將協助SME ONLINE的泰國中小企業計畫成員，將泰國商品賣到台灣市場，滿足台灣消費者多元的購物需求。

網家指出，泰國中小企業促進局主要提供中小企業發展業務知識和拓展建議，透過進一步運籌電商平台的行銷活動，向國際市場推廣泰國中小企業產品，並舉辦參展、研討會、商貿訪問團等方式協助中小企業發展。

2019年SME ONLINE計畫更攜手多個在地組織，為泰國各地中小企業展開培訓，攜手多家電商平台布局全球，並藉由PChome Thai連結台灣市場，透過電子商務帶動國際貿易交易更蓬勃發展。

網家打入泰國當地生態系，PChome Thai參與泰國SME ONLINE計畫。...
網家打入泰國當地生態系，PChome Thai參與泰國SME ONLINE計畫。圖／網家提供
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PChome Thai總經理蔡文雄希望盡快將泰國當地企業的特色商品賣進台灣市場，...
PChome Thai總經理蔡文雄希望盡快將泰國當地企業的特色商品賣進台灣市場，開啟雙向跨境電商服務新契機。圖／網家提供
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泰國跨境電商
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