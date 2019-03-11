還是賣祖產最好賺？謝金河台灣土地正義無解

2019-03-11 10:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，台灣對房地產課稅重，但對土地稅輕，囤積土地利潤遠大於房子，「這是有錢人的賺錢秘笈」，他感嘆，「我們常常在討論公平正義，單是土地正義，台灣就無解」。

謝金河以「還是賣祖產最好賺」為題發文表示，「大同（2371）林家終於把原中興百貨對面的祖產，原大同產品展示的門店土地賣掉了」，他說：「也許這塊暫時當公園的綠地，很快就會被興富發拿來蓋高樓了。」

謝金河指出，這塊土地在他的生活圈附近，一個禮拜至少會經過好幾次；這塊土地面積只有456.67坪，卻賣51.1億元，平均一坪土地高達1,119萬元，台北市區內的土地可以用貴森森來形容。「我們常常抱怨台北市房價很貴，其實建商只是加工業，顏炳立常常形容房子是麵包，土地是麵粉，如果麵粉賣很貴，麵包一定不會便宜。」

謝金河強調，台灣有很多有錢人，而且是很有錢，很多都不是經營事業的獲利，而是從土地賺到大錢，這些年到中國大陸投資的台商也是這一招。他認為，台灣對房地產課稅重，但對土地稅輕，於是囤積土地利潤遠大於房子，「這是有錢人的賺錢秘笈」。