台鐵資產活化利用 今年釋出兩筆土地辦都更

2019-03-10 16:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部台鐵局去年繼南港調車場順利完成都更後，今年再釋出兩處土地。以都市更新權利變換方式進行開發，其中台北市南港區玉成段二小段732地號土地，基地面積有1,188餘坪，已公告招商，6月13日截止投標；位於台中市台中公園附近1,613坪土地都更案則公開閱覽，今年內也會公告招標。

台鐵局表示，南港玉成段基地位處昆陽街、南港路三段47巷、市民大道七段及昆陽街60巷所圍中心區域，鄰近鐵路、捷運等車站，可連結南港音樂、轉運、軟體、會展及生技等八大中心，為北市東區門戶計畫範圍內，是台北市區內新興精華路段。除可作為商辦外，亦可興建住宅，未來發展潛力極佳。

台鐵局指出，該案基地權屬單純且方整，土地使用分區是第一種特定商業區。比照商業區可興建商業辦公室，而北市都發局對於都更有獎勵措施，部分空間可以興建住宅。此都更案建蔽率55％、容積率382％，容許使用項目比照第三種商業區，具備發展為台北下一個黃金十年東區新門戶。全區採都更權利變換方式開發，並公開評選民間業者投資建設。

台鐵局說，此案投資金額估約18.7億元。有意參與開發的業者，需自行提出投資開發金額，以及未來開發完成的權利變換分配比例。台鐵局將會依據投資人提出的開發條件進行甄選，評決出最優合作廠商。

除南港地區的土地採用都更方式進行開發外，位於台中市雙十路一段與太平路交叉口的土地有1,613坪，投資金額在三、四十億元間。使用分區屬第二種及第三種住宅區，鄰近台中火車站、台中公園、台中棒球場及一中商圈。周遭交通便利、生活機能完善，投資潛力無窮。

台鐵局表示，該土地目前僅做為地上停車場之用，將以公開評選方式徵求民間投資，引入住宅及商業的複合式開發模式。為廣納投資人意見，故先將招標文件公開閱覽，閱覽期到4月15日，待收集各界意見後，會擇期對外公告。