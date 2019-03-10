全台僅存唯一的台南車站2樓旅館 明年招商委外營運

2019-03-10 15:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台鐵資產活化再利用有新亮點。全台僅存唯一的古蹟車站2樓（台南火車站）旅館空間，日治時代日本皇室成員曾來台住過，雖僅有七間客房，但極具觀光賣點，現已進行整修工程，最快明年可對外公告委外經營，而新高雄車站旅館大樓則預定今年7月開始施工，未來將有188間客房，也將委外營運。

據指出，台鐵沿線大大小小有200多座車站，只有台北和台南車站設有旅館。其中台北車站早已拆除，目前全台唯一在車站2樓還留有旅館空間的，只剩台南火車站一處。該車站2樓總面積247坪，其中客房僅七間，至多可入住14人，其餘空間為餐廳。

1949年國民政府接手台灣，台鐵的台南車站旅館也繼續經營。後因車站老舊而不再接待旅客，旅館空間因此閒置了30餘年，相當可惜。台鐵為擴大業外收入，盤點所屬土地、房舍資產，評估後認為台南車站2樓空間整修後旅館仍可營運，且應極具賣相，故決定斥資整修。因車站是日治時期日本人所建，屬於文化資產。因此，在完成文資審議作業後，2017年11月底才開始動工。

台鐵資產開發中心總經理顏文忠表示，台南車站2樓的旅館是目前全台所有火車站內唯一設有旅館的車站，不但地理位置絕佳，交通與生活機能便利，更具有濃濃的歷史文化風格。整修後對外營運時，只要結合台南古都的歷史古蹟、景點、小吃，並加上導覽，七間客房非常適合家族或是同學聚會型的旅遊，而且日本皇室成員還曾入住過該旅館，相信對日本旅客也會非常具有吸引力，預期營運後光是日客就會接不完。

顏文忠說，因台鐵沒有經營管理旅館的專業人才，所以決定採包底抽成的方式，委託有能力、信譽佳的業者來經營，預計最快明年就可對外公告，公告前會先舉辦招商說明會。

除了台南車站旅館，高雄鐵路地下化後，地面空間則興建兩棟大樓，一棟是商辦、一棟為旅館。旅館部分規劃188間客房，每間客房約10坪，現已完成都市計畫審議作業，今年7月可以動工興建，完工前同樣會以包底抽成方式公告招標，以便完工後即可對外營運。