打造台灣自有運動品牌ZEPRO 他視消費者為代言人

2019-03-10 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



ZEPRO品牌總經理余俊芳高中肄業就到鞋廠工作，從基層做起，白手起家創業，近年從運動品牌通路商轉型為品牌商，辦馬拉松活動為品牌推廣行銷，大手筆送運動鞋給報名者，堅持「用良心產品換消費者的辛苦錢」，不迷信砸大錢找藝人代言，主張每一名消費者都是公司樂意贊助的對象，獲得不少跑者共鳴與認同。

10年前，一名從事資源回收的母親帶孩子買鞋遇到余俊芳，心酸吐露「要買一雙名牌運動鞋給孩子，我要存好久」，余俊芳遂在母親節辦「童心鞋力 擁抱幸福」活動，贈鞋給嘉義市低收入家庭孩子，余母相當支持兒子的作法，還說「這是我度過最有意義的母親節」。余也推動「運動員繁星計畫」，支持虎尾科大、東石高中等學校田徑隊，贊助運動用品。

余俊芳老家在嘉義縣東石鄉，現年48歲，家中五個兄弟姊妹，他排行老二。余回顧，當年高中聯考題目「天生我材必有用」在他心裡引起極大震盪，他考進東石高中，自忖不是一塊讀書的料，成天坐在教室腦袋放空，反覆思考人生目標，和家人討論後，高一下學期毅然辦休學，進鞋廠當製鞋學徒。

台灣曾是鞋業王國，余俊芳談到，有一回日本廠商人員問他「台灣為何沒有自己的運動品牌」，激發他想創立自有品牌的鬥志，余曾任美津濃的總技術長，累積生產製造經驗，也成為日後創業養分。

余表示，運動鞋產業鏈中，做品牌是最難的，台灣市場小，競爭格外激烈，堅持「不管別的品牌怎麼做，把自己產品做好就對了！」余創立台灣品牌ZEPRO，用料、製鞋工藝、舒適度等每個環節都講究，用良心貨賺消費者的辛苦錢。

「世上什麼東西都有價，只有親情無價！」余家5個兄弟姊妹齊心創業，事業體橫跨台灣、大陸廣東與福建、越南等，設計、製造、通路、行銷一條龍，總管理部設在嘉義，余說，為了公司永續發展，各部門主管都不是自家人，相信專業經理人，公私分明，公司營運是利潤中心制，也保有家族企業和諧氛圍。