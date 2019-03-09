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台北國際工具機展今落幕 吸引逾7500名國外買主參觀

2019-03-09 19:05聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

由中華民國對外貿易發展協會及臺灣機械工業同業公會共同主辦的「2019年台北國際工具機展(TIMTOS)」一連6天在世貿一、三館及南港1、2館盛大展出，今天圓滿落幕。本屆展覽展示高精度關鍵零組件、智慧化機械與生產線、以及智慧製造解決方案，精銳機種盡出，截至今天下午4時，總計有7511名國外買主參觀，較上屆成長2.3% 。

貿協公布，今年前10大買主國（地區）依序為中國大陸、日本、印度、馬來西亞、俄羅斯、美國、南韓、泰國、土耳其及埃及，其中俄羅斯及印度排名大幅往前，埃及更首度擠進前10大。下屆「台北國際工具機展」將於2021年登場，外貿協會與機械公會將力求再創高峰。

今年TIMTOS參展廠商總計1,230家，使用7,000個攤位，該展已連續多屆締造參展家數、攤位數及國外買主人數三高紀錄，是全台規模最大國際專業展，也是國內外廠商競相展示創新產品與技術的展覽。

經濟部部長沈榮津今天親臨展覽現場參觀多家國內零組件與整機製造商，看到廠商推出智慧製造解決方案， 肯定台灣工具機業者的努力與研發成果。

展覽期間參展廠商陸續傳出捷報，如金豐今年展出以雲端平台、遠端監控及AR技術等高端智慧系統，呈現多元樣貌，現場接獲越南、印度、埃及、南非、瑞士、巴西、日本等買主詢問，至展覽第四天已賣出20多台機械，後續成果可期。

協易展出智能沖床及熱成型機台，專門用在高張力與高安全性的汽車產業，並表示現場買主來至5大洲且皆為有效買主、精準度高，產品詢問度成長20%。

講究生產快速、穩定及高效能自動換刀系統的臻賞工業表示，展覽期間接獲目標市場的韓國客戶訂單，既有客戶亦加碼訂單成長20%；生產放電加工機及CNC線切割機的精呈科技表示本次參展成效超過預期，現場接單20餘台機器設備，獲得歐洲、印度和馬來西亞買主的青睞，肯定TIMTOS是台灣工具機產業最具代表性的國際化展覽。

貿協表示，本屆展覽廣獲國外買主好評，例如來自葡萄牙Mr. Eduardo Vilas Boas在展覽期間訂購了五軸加工機及10餘台磨床；比利時Mr. Wouters Jozef已來台參觀TIMTOS五次，該公司80%的機器設備都是採購自台灣，肯定臺灣產品的品質及價格；埃及Mr. Khaled El Boudy訂購了兩台立式加工中心機並大力讚賞本屆TIMOTS展出規劃。

國際媒體亦讚揚TIMTOS展出內容及台灣工具機產業的創新，來自俄羅斯Russian Industrial Regions的Ms. Elizaveta Voitcekhovskaia認為TIMTOS展出項目豐富多元，可以看到許多廠商率先推出的新機種；來自菲律賓國際金屬加工商情的Ms. Kathryn Gerardino-Elagio很高興看到台灣充滿有抱負的製造業人才，在數位轉型和智慧製造趨勢的引領下，驅動產業創新與沿革。

除了豐富的展出項目外，主辦單位辦理的第二屆TIMTOS高峰論壇，邀請ABB、Airbus(空中巴士)、Bosch Rexroth(博世力士樂)、Dassault Systèmes(達梭)、DMG MORI、Optomec及Siemens(西門子)等國內外知名企業及產業菁英剖析最新產業趨勢與技術發展。為期兩天的論壇，共吸引521人前往聆聽。

另外，展覽期間舉辦的採購洽談會，邀請德國、加拿大、荷蘭、義大利、墨西哥、南非、土耳其、俄羅斯、印度等22名國外買主及46家台灣廠商參與，促成101場洽談，預計將為工具機產業帶延續另一波採購熱潮。

經濟部長沈榮津(左三)、外貿協會秘書長葉明水(右二)及機械公會理事長柯拔希(左二...
經濟部長沈榮津(左三)、外貿協會秘書長葉明水(右二)及機械公會理事長柯拔希(左二)參觀綜合加工機生產的高精密零組件。貿協提供
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TIMTOS 2019國外買主參觀大型機械手臂。貿協提供
TIMTOS 2019國外買主參觀大型機械手臂。貿協提供
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