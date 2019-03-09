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3大必備人才特質 台泥張安平：熱血、有思想、能創新

2019-03-09 14:02經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

台大校園徵才企業博覽會系列活動今（9）日開跑，台泥集團全員出動，台泥董事長張安平、副董事長辜公怡親自帶隊搶人才。其中子公司台泥綠能、能元科技首度加入徵才行列。對於未來需要的三大人才特質，張安平表示是熱血、有思想、能創新。

台泥事業橫跨12項產業領域，包括AI智能管理與製造、碳循環綠經濟、水泥窯廢棄物處理，以及高能電池、儲能與綠電等。今年台泥向AI、綠能、環保、機械、化工、管理、外語等各類人才招手，歡迎國貿、企管、財務等MBA科系，以及資訊、資工、電機、機械、材料與化工等電資、理工專業背景加入。

張安平指出，人才是企業的骨幹，台泥企業團不只是傳統產業更是一個結合未來高科技的產業。他說：「我希望每一位員工未來都有國際化的可能性！」台灣需要與國際接軌，台泥也正在走自己國際化的道路，未來台泥需要英語葡萄牙文法文各式人才。

台泥去年跨出亞洲，進軍歐洲土耳其，積極朝國際化腳步邁進。放眼今年，張安平首度透露除了土耳其，企業團正在進行葡萄牙的新發展案，未來企業團將深耕歐洲中亞以此為基地，進軍非洲。

張安平說：「目前台泥公司不只提供語言課程，資深人員甚至是公司出錢一對一教學，此外更開設文化課程讓同仁們參與，這樣到一個國家去才能與當地做緊密聯繫與溝通。比較資深人員甚至是公司出錢一對一教學。」

台泥表示，將投注大量資源培育國際化專才，其中MA儲備幹部計畫首創和國際專業技能及語文機構、學校合作，依各領域打造專屬課程，將安排MA至國內或海外特訓，同步強化專業及外語能力，提升競爭力。

台大校園徵才企業博覽會系列活動今（9）日開跑，台泥集團全員出動，台泥董事長張安平...
台大校園徵才企業博覽會系列活動今（9）日開跑，台泥集團全員出動，台泥董事長張安平、副董事長辜公怡親自帶隊搶人才。 圖／台泥提供
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台泥葡萄牙
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