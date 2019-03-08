禾聯碩：冷氣團來襲 衝刺業績的大好機會

2019-03-08 21:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



家電大廠禾聯碩表示，氣象局發佈新一波的冷氣團來襲，是國內電暖器業者衝刺業績的大好機會。今年禾聯品牌的電暖器機種齊全，推出適用大坪數附烘衣架功能的葉片式電暖器、浴室兩用的電膜式電暖器，以及訴求個人使用的小陶瓷電暖器等可滿足大多數消費者需求。