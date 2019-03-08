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禾聯碩：冷氣團來襲 衝刺業績的大好機會

2019-03-08 21:03經濟日報 記者張義宮╱即時報導

家電大廠禾聯碩表示，氣象局發佈新一波的冷氣團來襲，是國內電暖器業者衝刺業績的大好機會。今年禾聯品牌的電暖器機種齊全，推出適用大坪數附烘衣架功能的葉片式電暖器、浴室兩用的電膜式電暖器，以及訴求個人使用的小陶瓷電暖器等可滿足大多數消費者需求。

深受長青族群青睞的電毯等相關商品也是擁有相當高的詢問度，相較於沒有寒流的狀態銷售預計可以成長1.5倍以上，帶來一波銷售熱潮，電暖器產品的使用壽命長，消費者不妨趁季末可以去賣場搶便宜。

家電大廠禾聯碩表示，冷氣團來襲，推出適用大坪數附烘衣架功能的葉片式電暖器、浴室兩...
家電大廠禾聯碩表示，冷氣團來襲，推出適用大坪數附烘衣架功能的葉片式電暖器、浴室兩用的電膜式電暖器，滿足大多數消費者需求。(圖：禾聯碩提供)
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冷氣團氣象局寒流
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