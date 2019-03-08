台灣創業加盟大展台中登場 年輕人趨之若鶩

2019-03-08 19:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



由台灣連鎖加盟促進協會主辦的「第18屆台灣創業加盟大展」，今(8)日在台中世貿二館盛大登場，開展首日即吸引大批想創業加盟的民眾到場，業者說，國內經濟不景氣，有越來越多年輕人想創業當老闆。

過完年就是離職潮，為協助上班族創業，台灣創業加盟大展今天起一連四天，共有53家品牌、145個攤位參展。今年除了有許多新業種、新品牌搶市，廠商還推出展場限定的小資優惠價。

今年參展的品牌，包括弘爺漢堡、拉亞漢堡、麥味登、歐麥谷、阿鎮現榨果汁、聚寶、CoCoCafe、貓咪貓咪桌遊、凍心炸冰淇淋、蛋寶腸、牧卡燒、越南王、黑沃咖啡、日光造咖、感恩芋冰城、滷底撈等。

台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東表示，今年參展廠商包括連鎖早餐、茶飲品牌、創意餐飲、無人商店等，餐飲與非餐飲的比重為73%比27%。去年四天展期共吸引9.2萬人次參觀，今年看展人潮預計將突破10萬人次。

此次加盟展出現許多新形態趨勢及創意美味餐飲，有引進德國AI科技，打造出45秒即能現磨現沖14款咖啡的智慧無人咖啡機，僅需1坪就能開店。

最近複合店熱潮，結合餐廳推出桌遊、博弈店，價格比看一場電影還便宜。創意餐車與異國餐飲，主打小資族群，首度推出200秒收納式餐車，餐飲部分有巨人版創意車輪餅、愛心造型冰淇淋、比自助餐豪華涼麵等。

其中，無人商店熱潮不斷延燒，繼無人KTV之後，智慧無人咖啡機去年底上市，目前全台已有50多個據點。

業者說，無人咖啡機占地不到1坪，每月店租約3,500元至5,000元間，電費低於400元，店租、水電費、人事成本不到咖啡館的十分之一，受到加盟主注目。

知名早午餐品牌拉亞漢堡，目前在國內已有500家分店，另在中國大陸、香港及新加坡還有50家分店；近幾年集團並切入美式餐廳市場，也是首家外銷的台灣本土西餐品牌。