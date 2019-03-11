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推動CSR贏得國際肯定 信義房屋獲「年度亞洲最佳報告」獎

2019-03-11 10:00文／ 李如慧

信義房屋獲2019「亞洲永續報告獎」最大獎「年度亞洲最佳報告獎」，為此領域中對於...
信義房屋獲2019「亞洲永續報告獎」最大獎「年度亞洲最佳報告獎」，為此領域中對於永續企業的最高肯定。不僅僅成為台灣企業永續典範，更是亞洲各國企業永續的新指標。 圖／信義房屋 提供
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信義房屋獲2019「亞洲永續報告獎（Asia Sustainability Reporting Award , 簡稱ASRA）」最大獎「年度亞洲最佳報告(Asia’s Report of the Year)」獎，為此領域中對於永續企業的最高肯定，同時亦獲得「亞洲最佳永續報告獎」、「亞洲最佳線上永續報告獎」、「亞洲最佳職場報告獎」、「亞洲最佳多元化報告獎」。顯見信義房屋在各面向平衡發展獲得高度肯定，不僅僅成為台灣企業永續典範，更是亞洲各國企業永續的新指標。

新加坡CSR Works International公司為推動與鼓勵亞洲地區企業致力於CSR報告，主辦第四屆「亞洲永續報告獎」，表揚CSR報告和溝通最佳實踐組織，公認是亞洲地區最重要的永續報吿獎之一。該獎項由來自政府、非政府組織、學術界、媒體和各行業的CSR專家組成評審團，進行獨立甄選，並從中選出最優秀的亞洲領導企業。

信義房屋從近400家參賽企業中一路過關斬將進入入圍名單，最後從亞洲14個國家、82家企業中脫穎而出，一舉奪下「亞洲永續報告獎」五個獎項享譽國際。創始人Rajesh Chhabara表示：「永續報告書已經成為投資者及利害關係人了解企業全面價值的重要標竿，高品質的報告和揭露讓企業更能夠在經濟面、環境面、社會面及治理面上有效管理短、中、長期目標，而信義房屋能獲此殊榮，證明對於企業永續報告的領導力及對於職場環境升級的價值創新有著深入且專業的剖析。｣

除了獲得「年度亞洲最佳報告獎｣之外，信義房屋同時榮獲「亞洲最佳職場報告獎」以及「亞洲最佳多元化報告」獎兩項職場殊榮，原因在於多元的創新徵才，完整的培訓制度以及幸福職場，信義房屋認為企業若要永續發展，最重要的就是人才及職場。除了新人滿30天後可領當月５萬元月薪外，再提供5萬元轉職金的業界首創，第二胎12萬元的生育補助以及2019年所推出的彈性福利「信福幣」..等，就是要打造兼顧「家庭樂活」及「健康快活」的永續企業，致力朝著亞洲最佳服務業邁進。

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