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靈異現象？醫界女神合照柯文哲 憑空出現一隻手

可成徵才 參與成大校園徵才博覽會

2019-03-08 15:01經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

金屬機殼大廠可成（2474）因應客戶對產能的需求提升，近幾年來不斷擴大台南廠區投資，並持續增加營運規模，積極延攬優秀人才，故將於本周日（10日）參與南台灣規模最大的成大校園徵才博覽會。

可成於台灣主要生產據點在台南地區，是極少數在台灣仍有龐大精密機構件產能的大廠；可成已連續多年參加成大校園徵才博覽會，今年更擴大徵求上百位專業菁英，招募職缺涵蓋機構研發、表面處理研發、自動化設計、品保、製程等工程師及業務、會計、資訊、採購等專業人員。

可成表示，公司身為全球全方位機構件解決方案的領導品牌，擁有業界最完整製造矩陣的能力，也深刻體驗扶植產業人才刻不容緩，近年來持續深耕校園，除了辦理一系列校園活動，如：企業工廠參觀、專題演講、職涯分享座談會，每年招收各職類學年或學期實習生，讓學生增加與產業接軌機會，提升就業競爭力。

今年暑假更釋出數十位暑期實習機會，職務包括機構研發、表面處理研發、自動化軟體、品保等實習類別，讓學生進行職場體驗、累積實務經驗，以培養學生專業實務經驗與工作態度，縮短學用落差，為培育人才盡一份心力。竭誠歡迎各領域專才、社會新鮮人、在校學生到成大校徵活動現場進行職涯諮詢及面談，也可透過官網報名。

近年來可成致力於打造友善的工作環境，新穎的永科工廠廠房及高度自動化的製程環境，提供員工優質的工作場所。此外，可成也非常著重員工的運動休閒生活，廠區內設置健身房、有氧瑜珈教室，並定期開辦有氧、壺鈴及瑜珈課程，員工均可自由參加及使用。這些成果也獲得教育部體育署認可，除了在2016年首次參加「運動企業認證」即獲通過後，去年也第二度取得認證。

可成一向重視人才的發展，除了依照各職位所需的專業技能與知識加以培訓外，也評估每項職位所需的職能條件，配合同仁發展計劃、施以工作輪調、海外委任、跨功能之任務指派，並培養每位員工具備全方位、多元化解決問題的能力。對於選用的人才，可成均提供極具競爭力的薪資福利，優渥的獎金、分紅等津貼，並提供通暢的晉升管道，為優秀人才進行長期生涯發展規劃。

可成實習成大
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