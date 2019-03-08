國巨大社廠裁19人 員工爆料：都裁台灣員工留菲勞

2019-03-08 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



國巨董事長陳泰銘。 聯合報系資料照 分享 facebook

被動元件大廠國巨傳裁員，據工商時報報導，國巨高雄大社廠員工爆料，指這一波裁撤的員工以台灣員工為主，留下菲籍勞工，抱怨「把我們台灣人的面子放在哪」？國巨則回應，本次依績效表現不佳而汰換的員工共19名，占大社廠比率達0.63％。

工商時報指出，根據國巨發言管道表示，公司定期皆會依員工績效做適度的人力調整，本次大社廠有19名員工依績效表現不佳而汰換，以目前高雄廠區員工超過3,000人換算，其所占比率非常低。