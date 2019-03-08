這太好逛！新加坡星耀樟宜4月17日開幕

2019-03-08 13:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



新加坡全新生活時尚地標「星耀樟宜」（Jewel Changi Airport），將於4月17日正式開幕。「星耀樟宜」坐落於新加坡樟宜機場的核心位置，占地13.7萬平方公尺，全館上下共有十層樓。作為多功能的生活時尚中心，「星耀樟宜」將提供世界級的休閒遊樂設施、大規模的室內花園景觀、280多家特色品牌和餐飲商店、酒店及一系列機場運營設施，將為訪客在旅行或轉機的同時，帶來全新的購物體驗與美食饗宴。

「星耀樟宜」以新加坡的「花園城市」為設計靈感，由國際知名建築師薩夫迪（Moshe Safdie）設計建造，巧妙地將室內花園與世界一流的購物體驗與休閒設施融為一體：將令人歎為觀止的兩大景觀——森林穀（Forest Valley）和雨漩渦（Rain Vortex）置於中心位置，各式特色品牌和餐飲店鋪遍佈四周，讓訪客可以在怡人的花園景致中盡享多元的購物休閒體驗。

森林穀和雨漩渦兩大室內景觀都將於4月17日正式亮相。雨漩渦位於「星耀樟宜」的正中央，高40公尺，將成為世界上最高的室內瀑布。圍繞著雨漩渦的是高達四層樓的室內花園森林穀，其綠化面積約為2.2萬平方公尺，將成為新加坡規模最大、種類最多的室內植物天堂之一。

將於2019年中旬與大家見面的星空花園（Canopy Park），則位於「星耀樟宜」的頂樓，其中包含步行網（Walking Net）以及彈跳網（Bouncing Net）、樹籬迷宮（Hedge Maze）以及鏡子迷宮（Mirror Maze）和奇幻滑梯（Discovery Slides）指標性的特色遊樂設施，包含花園、行走步道與餐廳，無論是孩子還是童心未泯的大人，都能在這裡玩到盡興而歸。

超過280家特色品牌商店和餐飲店鋪將陸續開幕，其中餐飲店鋪占比30%。約60%的品牌是首度進駐樟宜機場，其中包括多家首度進入新加坡的各國熱門品牌、家喻戶曉的新加坡在地品牌等，為訪客們帶來多元化的購物和餐飲選擇。蜿蜒在森林穀中的綠色步道直通零售和餐飲店鋪，展現自然與商業的共融樣貌，打造極致的驚喜購物體驗。

精靈寶可夢（Pokémon）在日本境外開設的唯一一家專賣店將進駐「星耀樟宜」，品牌為新加坡打造的Pokémon集換式卡片遊戲和電子遊戲等專屬商品，將激起消費者滿滿的童年樂趣與回憶；運動品牌龍頭Nike也將在這裡開設東南亞最大的品牌直營店，除了種類豐富的運動休閒用品，消費者還可以在「星耀樟宜」店客製自己的專屬T恤。

新加坡在地文創生活品牌Naiise則將在「星耀樟宜」推出名為「Naiise Iconic」的全新品牌概念，打造咖啡店與線下活動相結合的體驗空間；而以設計精美的禮品與紀念品而聞名的當地藝術畫廊商店Supermama，也將打造一系列以「星耀樟宜」為靈感的限定版瓷器，為消費者挑選獨具特色的紀念品時提供更多選擇與樂趣。

在餐飲方面，超人氣漢堡Shake Shack也將首次登陸新加坡。消費者在機場就可以輕鬆在國際網紅店打卡，享用美食；而享譽國際的新加坡國民品牌虎牌啤酒（Tiger Beer），也將開設全球首家概念店Tiger Street Lab，力求在店面中打造獨特的餐飲體驗，為消費者們帶來不一樣的味蕾驚喜。