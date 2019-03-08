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外資嗅到房市反彈？交易量年增4.5%都跟這項利多走

2019-03-08 11:02經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

連外國人都嗅到買氣回溫？根據內政部統計資料，外國人購屋似有成長跡象，2018全台外國人取得建物共1254件，不僅比2017年略增4.5%，和2016年相較增加27.3%，總數也接近2014年的1,269件。其中，六都又以台中、桃園增幅最大，房仲業者認為，應受惠於這兩都建設利多所致。

外資投資案考量政策性因素和總體經濟狀況，以及物件投報率，因此過去置產目光多集中在資源豐富，具有投資價值的雙北不動產。

不過，台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，房地合一新制對於外國人置產稅率高，持有一年內出售獲利得課稅45%，一年後出售也要課35%，因此2015年趕舊制的交易量大增，2016年上路後，買氣直墜，幾近腰斬隨著這年房價下修底部盤整，加上美中貿易戰，不少台商因資金考量，以第三地身分回台購置不動產，因此2018年明顯量增，逐漸恢復2014年的常態水準。

張旭嵐分析，去年底投審會對僑外資來台投資審查鬆綁，政府對僑外資的友善態度，不僅可望讓國內商用不動產的租賃需求增溫，也有助刺激國內商辦或不動產投資的交易量。

與2016年的低點相較，六都中以台中市增幅最高，71.8%，桃園居次56.6%。張旭嵐分析，因雙北的商業機能和需求都相對旺盛，外資來台，還是著眼北台灣，桃園和台中過去基期低，但隨著桃園航空城計畫啟動，機捷完工。

至於增幅最大的台中市，張旭嵐也提到，台中國際建設陸續啟動，鐵路高架化通車，捷運綠線完工，便捷的交通對於倚賴大眾交通系統的外國人來說大幅提升交通便利性，不過外資量體畢竟占整體房市交易少數，整體交易量還是依靠剛性需求撐盤。顯見桃園與台中建設利多也吸引外資置產。

外國人取得建物，台中市以西屯區、南屯區為最多，其次北屯區，仍以都市機能較發展的地區為主。

台灣房屋富榮大墩店東林秉達表示，水湳經貿園區將動工，整體規畫帶動台中商業發展，而台中國際機場增加國際航線，國際化指數增，因此從去年就接到不少台商或海外資金的買家投石問路，包括工業地商辦和透天套房的需求，產品需求多元，總價範圍也大，而草悟道一帶因人文氣息濃，是較受外國人自住買盤青睞的區域。

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