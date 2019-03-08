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要做福利好、薪水高的中鋼人嗎？今日起受理報名

2019-03-08 11:01經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

中鋼因應進入員工退休高峰期，今（8）日宣布啟動今年徵才，將招考510名新人，進行人力傳承、無縫接軌。師級、員級職位每月基本薪資各為3.66萬元、2.71萬元，優於一般企業，預期將掀起報名熱潮。

中鋼表示，隨著員工平均年齡老化，在現有約1萬名員工中，從2016年開始進入退休高峰期，初估一年約有450 至500人退休，至2020年為止，退休人數達2,500人，至2025年，共有4,600餘人屆齡退休。

該公司因應退休高峰期的到來，自2015年即舉辦大型招考活動，目前進一步委託國立中山大學舉辦公開招募新進人員；此次招募人數為510人。師級有70人、員級有440人。

今日開始受理報名，一律採線上報名，報名將於3月18日下午18時截止，並定於4月20日舉行初試 (筆試)，另預定於7月15日至8月4日舉行複試（口試），錄取結果則預定於8月14日在中鋼網站公布錄取名單。

而中鋼新進人員除基本薪資外，並有激勵獎金、產銷盈餘獎金及輪班津貼，估算剛進入公司的員級人員每月可領超過4萬元，師級人員甚至5萬元以上，加上福利佳、升遷管道順暢，每次招考均吸引萬人報名。

退休中鋼
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