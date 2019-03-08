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嚇跑又回頭！外國人購屋回溫 最愛買這些地方

2019-03-08 10:20經濟日報 記者游智文╱即時報導

內政部統計資料顯示，外國人在台購屋回溫，去年全台外國人取得建物共1,254件，較2017年增4.5%，和2016年房地合一上路相比，大增27%，總數已接近2014年的1269件，。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，房地合一新制對於外國人置產稅率高，持有一年內出售課稅45%，一年後出售也要課35%，因此2015年趕舊制的交易量大增，2016年上路後，買氣直墜，幾近腰斬。

雖然稅制沒有調整，但隨著這年房價下修盤整，加上美中貿易戰，不少台商因資金考量，以第三地身分回台購置不動產，因此2018年明顯量增，逐漸恢復2014年的常態水準。

根據內政部資料，六都方面，購屋筆數以台北市326件最多，其次為新北市249件，張旭嵐分析，主要是外資購置不動產考量政策性因素和總體經濟狀況，因此置產目光多集中在資源豐富，具有投資價值的雙北不動產。

和2016年的低點相較，六都中以台中市增幅最高，回升逾七成，桃園居次達56%，分析原因，桃園和台中過去基期低，隨著桃園航空城計畫啟動，台中國際建設陸續啟動，未來房市相對看好，因此近兩年的外資購屋量增長就更明顯。

台灣房屋富榮大墩店東林秉達表示，水湳經貿園區將動工，整體規畫帶動台中商業發展，加上台中國際機場增加國際航線，從去年就接到不少台商或海外資金的買家投石問路，包括工業地商辦和透天套房的需求，產品需求多元，總價範圍也大，草悟道一帶因人文氣息濃，是最受外國人自住買盤青睞的區域。

張旭嵐表示，去年底投審會對僑外資來台投資審查鬆綁，政府對僑外資的友善態度，預料今年外資會持續加碼進場，國內商辦或不動產投資交易量可望進一步提升。

資料來源／台灣房屋智庫
資料來源／台灣房屋智庫
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記者游智文／攝影
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外資房地合一
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