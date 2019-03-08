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日本殺人來電？東京老人詐騙的「Apo電強盜」

85億元差點掰了！失業男彩券失而復得中頭獎

全球首次三星米其林中餐主廚聯手 破萬高價套餐賣光光

2019-03-08 10:07經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

君品酒店頤宮中餐廳，今年與澳門新葡京酒店8餐廳共同創下，米其林史上頭一遭兩家米其林三星中餐廳，共同舉辦客座活動的新紀錄。

澳門唯一連續六年榮獲米其林三星殊榮的新葡京酒店8餐廳，由行政總廚謝錦松領軍其三星廚藝團隊，來台與頤宮中餐廳合作，將於今、明二天推出台灣餐飲史上第一次，最閃耀的頂級中餐星饗宴。據了解，每位1萬2,800元，共300席的午、晚宴套餐，已全數被訂光光。

在頤宮中餐廳登場的「米其林星耀宴」，由新葡京酒店8餐廳謝錦松行政總廚、頤宮中餐廳陳泰榮行政主廚、陳偉強行政主廚，三位三星主廚共同創作出囊括十道米其林美饌

澳門新葡京酒店8餐廳行政總廚謝錦松，更為此次米其林星耀宴帶來一系列頂級佳餚。青檸煎帶子鱈場蟹小鮮茄，選用味道鮮甜的日本干貝，配上青檸蜜糖汁，輕輕煎干貝表面，香脆可口 ，鱈場蟹肉鮮甜，搭配選用溫室小鮮茄、薑味醋，兩者配合，是一道開胃的前菜。

黃金雪花牛為8餐廳的招牌菜式，選用美國安格斯優質牛小排，與混合多種材料的醬汁連牛肉經過六小時慢煮，有助減低牛肉的羶味，令肉質更加細嫩。慢煮後的牛小排外層沾上炸漿，炸至金黃色，外脆內嫩。

佐以混和陳皮、鹹檸檬奶油醬汁一同享用，師傅特意選用十年陳皮，甘香醇厚的陳皮與奶油中和了牛肉肉的肥膩感。菜式伴以代表澳門花卉 -「蓮花」的莖部蓮藕，並澆上以桂花制成的桂花糖；透過不同食材相互搭配，相得益彰。

此外，這道菜式擺盤亦極具心思，數字「8」寓意吉祥，而這個數字同時亦代表「8餐廳」。

鮑魚雞粒瑤柱炆飯，則是特別選用台灣蓬萊米，晶瑩透明，口感軟糯， 師傅在煮米過程中加入鮑魚汁一同烹煮，令每顆米粒都沾滿甘香的鮑魚汁，搭配原隻頂級鮑魚，用料矜貴，色香味俱佳。

在頤宮中餐廳登場的「米其林星耀宴」，由新葡京酒店8餐廳謝錦松行政總廚、頤宮中餐廳...
在頤宮中餐廳登場的「米其林星耀宴」，由新葡京酒店8餐廳謝錦松行政總廚、頤宮中餐廳陳泰榮行政主廚、陳偉強行政主廚，三位三星主廚共同創作出囊括十道米其林美饌。 圖／君品提供
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黃金雪花牛。 圖／君品提供
黃金雪花牛。 圖／君品提供
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鮑魚雞粒瑤柱炆飯。 圖／君品提供
鮑魚雞粒瑤柱炆飯。 圖／君品提供
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米其林三星澳門
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