行銷線上／事件行銷 造勢利器

2019-03-08 02:59 經濟日報 林隆儀



組織操作的議題若要做到廣為人知，除了議題本身有足夠的吸引力之外，還需要靠事件行銷來造勢，政府機關、營利事業、非營利事業、人民團體、選戰競爭、城市行銷、娛樂活動、運動賽事，都因為有事件行銷加持而家喻戶曉。

事件（Event）或稱活動（Activity），泛指組織號召消費者參與，以及引起媒體關注的各種活動。事件行銷（Event Marketing）旨在創造行銷話題，藉助事件本質與媒體的力量，提高公司形象與行銷績效的各種活動。

質言之，事件行銷是企業整合資源，透過具有企劃力與創造性的活動或事件，使之成為大眾關心且有興趣的新鮮話題，因而吸引媒體競相報導與消費者踴躍參與，達到提升企業形象及銷售產品等目的。

事件是行銷造勢的有效工具，「造勢」是行銷活動不可或缺的重要元素，可發揮助攻的威力。這一股「勢」若被「造」起來，往往勢如破竹，成為社會最夯的話題。

最明顯的是選舉期間的造勢活動，候選人都會把握掃街拜票，政見發表會，舉辦晚會等機會與場合，積極動員，大力造勢。

公司重要活動如周年慶，新產品上市發表會，新品牌進入市場，新廠房啟用，新生產線投產，新商場開幕，新締結策略聯盟，都是事件行銷的好題材。

傳統行銷雖然扮演行銷基本盤的角色，傳統觀念認為產品優異，定價合理，廣布通路，積極推廣，就有機會贏得消費者青睞。

現代行銷面臨激烈又複雜的競爭，認為傳統行銷的本質受到許多挑戰與限制，以致常遭遇到有志難伸的窘境，例如單向行銷，自說自話，缺乏互動；高壓行銷，千篇一律，索然乏味；媒體和消費者的反應冷漠，馬耳東風，甚至排斥，以致效果難以預測，亟需要有事件行銷助一臂之力。

事件行銷視行銷為公眾生活的一部分，尋求時下最被關心的議題（事件），刻意且巧妙的規劃成為媒體有興趣，具有創意，富有熱情，充滿刺激，而且和消費者有切身關係的熱門話題，創造難得的經驗與美好的回憶。

事件行銷具有「乾坤挪移」、「麻雀變鳳凰」的威力，一點都不為過，在今日競爭激烈時代，重要性與日遽增，以致廠商都存有「小題大作」的心態，希望把小話題操作成大新聞，藉機贏得媒體的公共報導。

台語有一句俗語說：「未到冬至都在搓湯圓，冬至哪有不搓湯圓」，組織（企業）行銷只要有可以造勢的題材與機會，都會卯足勁設法動員舉辦各種造勢活動。

例如，縣市長就職典禮，過去都選擇在室內舉行，印信交接，行禮如儀，這次有兩位市長選擇在室外舉行，一在愛河旁邊，一在空曠草地，把就職典禮操作成大型事件行銷，吸引國內外賓客前來觀禮，創造十足的差異化效果，加上一時攤商雲集，生意興隆，造成轟動，立下就職典禮事件行銷新典範。

百貨公司整合周年慶促銷活動，結合各專櫃、上下游廠商、金融機構，以及其他協力廠商的資源與力量，將原本單純的促銷活動，巧妙的操作成聚集人氣與彙集商機的事件行銷，規模逐年擴大，時程愈來愈長，媒體大 肆宣傳，不但引來排隊搶購人潮，同時也成功的操作成轟動一時的週年慶事件行銷。

事件行銷應用的範圍非常廣泛，包括但不限於運動行銷、文化行銷、藝術行銷、政治行銷、會展行銷、休閒行銷、特案行銷、個人行銷、社交行銷。

事件行銷威力強大，投入的廠商愈來愈多，內容愈來愈精緻，以致活動本身相當競爭，要在激烈競爭中操作成功的事件行銷，考驗著行銷人的智慧。

（作者是文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）