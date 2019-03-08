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智慧經營／劉文雄價值創新 激活產業能量

2019-03-08 03:00經濟日報 李珣瑛

工研院在院長劉文雄領軍下，轉向價值創新。 工研院／提供
工研院在院長劉文雄領軍下，轉向價值創新。 工研院／提供
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工研院院長劉文雄 工研院／提供
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在美打拚35年的劉文雄，2018年4月鮭魚返鄉接下工研院院長一職，毅然回台貢獻己力的他，要率領工研人更靈活面對市場，為台灣產業創造最大的能量與價值。

落實三策略三願景

劉文雄認為，「市場」才是決定研究發展的重要因素，研發不能閉門造車，只追求技術的創新，而是必須了解能夠帶來什麼價值。

因此，劉文雄積極傾聽產業的聲音，實際走訪各領域公協會，與產業界進行多場面對面的交流討論，將產業需求帶入技術研發中。

作風明快的劉文雄提出工研院三大發展策略：聚焦市場需求、扮演產學研樞紐、協助產業轉型升級，邁向藍海市場；與三大願景──引領創新藍海，產學研接軌國際，世界級智庫。同時啟動「2030中長期技術發展策略藍圖」，系統化的從願景、內外部資源分析、技術領域聚焦、資源配置、研發策略藍圖，進而落實到各科研專案的規畫與執行上。

由此可以看出，劉文雄對工研院技術航向藍海市場的期許，以及藍海理論的背後，他對價值創新的重視。

工研院連續11年榮獲全球百大科技研發獎，是第三年名列全球百大創新機構，劉文雄對工研院的創新能力相當有信心，來自產業的他，在研發能量之外，更重視技術對市場的價值。

他認為，台灣科技人才在技術突破上的成就能與世界比肩，但在技術進入市場方面，卻缺乏同等的了解，「我們不能在框架中找舞台，不要老是想著競爭市場（competition market），而是要轉向有價值的創新市場（creation market）。」劉文雄強調。

觀察劉文雄的管理風格，不難看出他在整合與聚焦上的努力。

積極研發開闢藍海

為有效接軌國際，他將原本的國際中心與產業經濟與趨勢研究中心（IEK）合併為產業科技國際策略發展所，強化與國際前瞻科技研發機構的深度合作。

為了讓各研究領域聚焦正處趨勢浪頭上的人工智慧（AI）、循環經濟、電網管理，他先後成立「電網管理與現代化策略辦公室」、「人工智慧應用策略辦公室」、「循環經濟策略辦公室」均直屬院長室，促進跨領域鏈結。

劉文雄要求，工研院各技術單位都要提出幾項具優勢的創新技術，並召集工程師、第一線產業服務人員、技轉法務、產業分析師，以及企劃與行銷人員，一同腦力激盪出新技術的藍海方向。

這樣跨領域的討論，不僅獲得研發最前線的工程師的認同與讚賞，認為確實「開啟新的思維」、「提供很好的研發方向」；也讓產業服務、市場開發人員，更了解技術研發的邏輯與本質，幫助「技術收斂在兩個高端價值的應用領域」。

「研發者透過聆聽產業需求，就不會關在象牙塔裡研發。」劉文雄說，把法務、市場、趨勢分析、企劃與行銷人員拉進來，聽研發者親自談技術，就能從各自專長切入，看如何技術整合更具優勢、更貼近市場需求、怎麼與市場溝通，進而激盪出創意的火花。

美式作風賞罰分明

「這就是我所謂的同理心，要先了解對方，才能取得一致的立場，帶領組織朝一致的目標前進，」劉文雄進一步指出，「同理心是管理中關鍵的部分，要先了解它，才能管理它。」

此外，劉文雄也很重視「文化」的塑造。

面對全球嚴峻挑戰，他並不刻意強調「競爭」，反而鼓勵同仁積極尋找「無人競爭的藍海市場」；他致力營造良好環境，從制度與思維兩方面，一方面賦予組織彈性，例如讓院內的新創機制能夠在合於規範下「快速通關」；獎勵機制上也要做到「好跟不好要有落差」，提供足夠的動力，讓人才的發揮空間最大化。

有策略、重整合、速度快是工研人對劉文雄的普遍印象。美式作風的他，總在規劃前做足功課，執行前規劃周全，執行後動態修正，一肩扛起以科技帶動產業轉型的重任，期待能讓人民快速有感。

劉文雄工研院願景
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